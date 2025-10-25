Continuando con la acción de la fecha 25, este sábado el Estadio Huachipato CAP, los ‘acereros’ y Deportes Iquique protagonizaron un emotivo y electrizante encuentro.

Tras un primer tiempo de ida y vuelta, en el complemento llegaron los goles. Santiago Silva (54′) abrió el marcador para los ‘acereros’, pero Álvaro Ramos (66′) con un certero cabezazo silenció el recinto deportivo sureño.

Con la paridad, Huachipato se estanca en la novena posición con 32 puntos, lejos de los puestos de clasificación a torneos internacionales 2026, mientras que Deportes Iquique sigue colista, ahora con 15 unidades.

En la próxima fecha, los ‘acereros’ reciben en un partidazo a la Universidad de Chile, mientras que los ‘dragones celestes’ jugarán una de sus últimas cartas para salvarse del descenso, siendo locales en el Tierra de Campeones a Deportes La Serena.

Los goles del partido