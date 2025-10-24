Este viernes, Palestino y Everton le dieron el puntapié inicial a la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025, en un partido que terminó inclinándose por 2-1 a favor del cuadro local en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Desde el inicio del partido, el equipo de Lucas Bovaglio se adueñó del balón y generó las jugadas más claras de la primera mitad. Apenas a los 5′, Joe Abrigo estuvo cerca de abrir el marcador, pero el portero viñamarino Claudio Gonzales logró despejar el remate con lo justo para evitar el 1-0.

Más tarde, en los 20′, los “Árabes” tuvieron otra chance por medio de Junior Marabel. Tras un pase de Bryan Carrasco, el delantero paraguayo quedó solo frente a Gonzales, pero su definición, apresurada y suave, fue controlada sin inconveniente por el golero de los “Ruleteros”.

El primer aviso de la visita llegó sobre el final del primer tiempo. A los 42′, Julián Alfaro quedó con el arco despejado para rematar, pero su disparo careció de precisión y Sebastián Pérez logró desviar el balón al tiro de esquina.

Pese a dominar el juego, los locales no pudieron adelantarse, y fue Everton quien abrió la cuenta en el inicio del complemento, mediante un discutido penal convertido por Sebastián Sosa (54′).

⚽🟡🔵 ¡Con mente fría!



Sebastián Sosa transformó el penal en gol a favor de Everton en este #MatchdayViernes, anotando el primero de los visitantes frente a Palestino.





Tras la intervención del VAR, el árbitro Cristian Galaz señaló penal por un leve roce que derribó a Joan Cruz dentro del área, y Sosa se hizo cargo del lanzamiento desde los doce pasos para poner el 1-0.

Sin embargo, la ventaja del elenco de Mauricio Larriera duraría apenas siete minutos. A los 61′, Jason León recibió la pelota afuera del área y se despachó con un golazo para marcar 1-1, desatando la alegría en La Cisterna.

🥵⚽🇵🇸 TE PASASTE, VIEJOOOOO



Jason León, formado en Santiago Wanderers, nos regaló este GOLAZO para Palestino frente a Everton, en el inicio del #MatchdayViernes en la Fecha 25 por la #LigaDePrimera 2025.





Con el empate, los “Baisanos” se volcaron con todo en busca del triunfo y encontraron a los 72′, cuando Junior Arias capitalizó un contragolpe perfecto y definió con categoría ante Claudio Gonzales para sentenciar el definitivo 2-1.

😱⚽🇵🇸 ¡Lo da vuelta rápidamente!



Junior Arias aprovechó una gran habilitación y marcó el segundo gol de Palestino ante Everton, en este #MatchdayViernes.





Con este triunfo, Palestino cortó una racha de tres partidos sin ganar y alcanzó los 42 puntos en la tabla de posiciones, ubicándose en el sexto lugar, igualando a Universidad de Chile y quedando a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Por su parte, Everton se mantuvo en la duodécima posición con 22 puntos, sin opciones de pelear por un cupo a torneos internacionales y a solo dos unidades de la zona de descenso a Primera B, ocupada actualmente por Unión Española (20) y Deportes Iquique (14).