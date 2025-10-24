VIDEOS. Palestino vuelve a los triunfos y mantiene a Everton al borde de la zona roja en el Campeonato Nacional
El equipo de Lucas Bovaglio dio vuelta el marcador en La Cisterna y cortó una racha de tres partidos sin ganar, para meterse de lleno en la lucha por un cupo a la Copa Libertadores.
Este viernes, Palestino y Everton le dieron el puntapié inicial a la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025, en un partido que terminó inclinándose por 2-1 a favor del cuadro local en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Desde el inicio del partido, el equipo de Lucas Bovaglio se adueñó del balón y generó las jugadas más claras de la primera mitad. Apenas a los 5′, Joe Abrigo estuvo cerca de abrir el marcador, pero el portero viñamarino Claudio Gonzales logró despejar el remate con lo justo para evitar el 1-0.
Más tarde, en los 20′, los “Árabes” tuvieron otra chance por medio de Junior Marabel. Tras un pase de Bryan Carrasco, el delantero paraguayo quedó solo frente a Gonzales, pero su definición, apresurada y suave, fue controlada sin inconveniente por el golero de los “Ruleteros”.
El primer aviso de la visita llegó sobre el final del primer tiempo. A los 42′, Julián Alfaro quedó con el arco despejado para rematar, pero su disparo careció de precisión y Sebastián Pérez logró desviar el balón al tiro de esquina.
Pese a dominar el juego, los locales no pudieron adelantarse, y fue Everton quien abrió la cuenta en el inicio del complemento, mediante un discutido penal convertido por Sebastián Sosa (54′).
Tras la intervención del VAR, el árbitro Cristian Galaz señaló penal por un leve roce que derribó a Joan Cruz dentro del área, y Sosa se hizo cargo del lanzamiento desde los doce pasos para poner el 1-0.
Sin embargo, la ventaja del elenco de Mauricio Larriera duraría apenas siete minutos. A los 61′, Jason León recibió la pelota afuera del área y se despachó con un golazo para marcar 1-1, desatando la alegría en La Cisterna.
Con el empate, los “Baisanos” se volcaron con todo en busca del triunfo y encontraron a los 72′, cuando Junior Arias capitalizó un contragolpe perfecto y definió con categoría ante Claudio Gonzales para sentenciar el definitivo 2-1.
Con este triunfo, Palestino cortó una racha de tres partidos sin ganar y alcanzó los 42 puntos en la tabla de posiciones, ubicándose en el sexto lugar, igualando a Universidad de Chile y quedando a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
Por su parte, Everton se mantuvo en la duodécima posición con 22 puntos, sin opciones de pelear por un cupo a torneos internacionales y a solo dos unidades de la zona de descenso a Primera B, ocupada actualmente por Unión Española (20) y Deportes Iquique (14).
