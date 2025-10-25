;

VIDEOS. Respira el ‘papayero’: Deportes La Serena vence al Audax Italiano y toma aire en la parte baja del Campeonato Nacional 2025

El cuadro ‘granate’ ganó en una batalla de penales en La Portada. El los ‘itálicos’, Edu Vargas se vistió de villano.

Gonzalo Miranda

Deportes La Serena derrotó al Audax Italiano en La Portada

Deportes La Serena derrotó al Audax Italiano en La Portada / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Este sábado por la tarde, en el Estadio La Portada, Deportes La Serena tomó aire en su lucha por no perder la categoría tras vencer a un Audax Italiano que, definitivamente, se desinfló en la última parte de la Liga de Primera.

Válido por la fecha 25 del torneo, el ‘papayero’ ganó gracias a los tantos de Jeisson Vargas, uno de ellos de penal, gracias al regalo de un Eduardo Vargas que vivió una pesadilla en el norte.

El ex delantero de Cobreloa primero falló un penal para los ‘itálicos’ y luego cometió una infantil mano que permitió la apertura del marcador para el local. Franco Troyansky (64′), también desde los 12 pasos, marcó el descuento.

Con el resultado cerrado, Deportes La Serena alcanza la duodécima (12) posición con 24 puntos, mientras que le Audax Italiano queda cuarto con 43 unidades.

En la próxima fecha (26), el ‘granate’ visitará a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, mientras que en Bicentenario La Florida, el Audax recibirá a Cobresal.

Los goles del partido

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad