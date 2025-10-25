Deportes La Serena derrotó al Audax Italiano en La Portada / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Este sábado por la tarde, en el Estadio La Portada, Deportes La Serena tomó aire en su lucha por no perder la categoría tras vencer a un Audax Italiano que, definitivamente, se desinfló en la última parte de la Liga de Primera.

Válido por la fecha 25 del torneo, el ‘papayero’ ganó gracias a los tantos de Jeisson Vargas, uno de ellos de penal, gracias al regalo de un Eduardo Vargas que vivió una pesadilla en el norte.

El ex delantero de Cobreloa primero falló un penal para los ‘itálicos’ y luego cometió una infantil mano que permitió la apertura del marcador para el local. Franco Troyansky (64′), también desde los 12 pasos, marcó el descuento.

Con el resultado cerrado, Deportes La Serena alcanza la duodécima (12) posición con 24 puntos, mientras que le Audax Italiano queda cuarto con 43 unidades.

En la próxima fecha (26), el ‘granate’ visitará a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, mientras que en Bicentenario La Florida, el Audax recibirá a Cobresal.

Los goles del partido

🇱🇻⚽🔝 Derechazo y a cobrar



En el cierre del primer tiempo en este #MatchdaySábado, Jeisson Vargas cambió por gol la pena máxima para que Deportes La Serena se vaya al descanso con la ventaja ante Audax Italiano.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/o2MWbAi3Qc — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 25, 2025

🇱🇻⚽👀 Los Papayeros aprovecharon nuevamente



Jeisson Vargas consiguió su doblete en este #MatchdaySábado luego de una mano dentro del área de Turboman.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/tB7hnnQoPr — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 25, 2025