VIDEOS. Respira el ‘papayero’: Deportes La Serena vence al Audax Italiano y toma aire en la parte baja del Campeonato Nacional 2025
El cuadro ‘granate’ ganó en una batalla de penales en La Portada. El los ‘itálicos’, Edu Vargas se vistió de villano.
Este sábado por la tarde, en el Estadio La Portada, Deportes La Serena tomó aire en su lucha por no perder la categoría tras vencer a un Audax Italiano que, definitivamente, se desinfló en la última parte de la Liga de Primera.
Válido por la fecha 25 del torneo, el ‘papayero’ ganó gracias a los tantos de Jeisson Vargas, uno de ellos de penal, gracias al regalo de un Eduardo Vargas que vivió una pesadilla en el norte.
El ex delantero de Cobreloa primero falló un penal para los ‘itálicos’ y luego cometió una infantil mano que permitió la apertura del marcador para el local. Franco Troyansky (64′), también desde los 12 pasos, marcó el descuento.
Con el resultado cerrado, Deportes La Serena alcanza la duodécima (12) posición con 24 puntos, mientras que le Audax Italiano queda cuarto con 43 unidades.
En la próxima fecha (26), el ‘granate’ visitará a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, mientras que en Bicentenario La Florida, el Audax recibirá a Cobresal.
Los goles del partido
