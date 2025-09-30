;

PROGRAMACIÓN. Empieza un fin de semana y termina otro: la extraña agenda de la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025

La nueva jornada del torneo comenzará el día 11 de octubre, y finalizará recién 19 del mismo mes.

Gonzalo Miranda

Colo Colo y Coquimbo Unido se ven las caras en el norte del país | Agencia Uno

Colo Colo y Coquimbo Unido se ven las caras en el norte del país | Agencia Uno

En pleno receso por la Copa del Mundo Sub 20, este martes por la tarde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) oficializó la programación de la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

El regreso del fútbol chileno en Primera División quedó programado para el sábado 11 de octubre. En dicha jornada, la Unión Española recibirá Huachipato en el Estadio Santa Laura desde las 15:00 horas.

Inexplicablemente, el siguiente partido será el lunes 13 del mismo mes y en el mismo recinto deportivo. El estadio de los ‘hispanos’ recibirá el interesante choque entre la Universidad de Chile y Palestino desde las 16:00 horas.

La fecha continuará recién el viernes 17 con dos encuentros, misma situación de los días sábado 18 y domingo 19. Dentro de los compromisos más destacados, por supuesto, está la visita de Colo Colo al líder, Coquimbo Unido, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Fecha 24 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos de la nueva jornada los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 11 de octubre

  • 15:00 hrs | Unión Española vs. Huachipato | Santa Laura U-SEK

Lunes 13 de octubre

  • 16:00 hrs | Universidad de Chile vs. Palestino | Santa Laura U-SEK

Viernes 17 de octubre

  • 18:00 hrs | Audax Italiano vs. Unión La Calera | Bicentenario La Florida
  • 20:30 hrs | Deportes Iquique vs. O’Higgins | Tierra de Campeones

Sábado 18 de octubre

  • 15:00 hrs | Deportes La Serena vs. Ñublense | La Portada
  • 17:30 hrs | Deportes Limache vs. Cobresal | Municipal Lucio Fariña

Domingo 19 de octubre

  • 12:30 hrs | Coquimbo Unido vs. Colo Colo | Francisco Sánchez Rumoroso
  • 15:00 hrs | Everton vs. Universidad Católica | Sausalito

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad