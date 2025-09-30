Colo Colo y Coquimbo Unido se ven las caras en el norte del país | Agencia Uno

En pleno receso por la Copa del Mundo Sub 20, este martes por la tarde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) oficializó la programación de la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

El regreso del fútbol chileno en Primera División quedó programado para el sábado 11 de octubre. En dicha jornada, la Unión Española recibirá Huachipato en el Estadio Santa Laura desde las 15:00 horas.

Inexplicablemente, el siguiente partido será el lunes 13 del mismo mes y en el mismo recinto deportivo. El estadio de los ‘hispanos’ recibirá el interesante choque entre la Universidad de Chile y Palestino desde las 16:00 horas.

La fecha continuará recién el viernes 17 con dos encuentros, misma situación de los días sábado 18 y domingo 19. Dentro de los compromisos más destacados, por supuesto, está la visita de Colo Colo al líder, Coquimbo Unido, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Fecha 24 del Campeonato Nacional

Sábado 11 de octubre

15:00 hrs | Unión Española vs. Huachipato | Santa Laura U-SEK

Lunes 13 de octubre

16:00 hrs | Universidad de Chile vs. Palestino | Santa Laura U-SEK

Viernes 17 de octubre

18:00 hrs | Audax Italiano vs. Unión La Calera | Bicentenario La Florida

| 20:30 hrs | Deportes Iquique vs. O’Higgins | Tierra de Campeones

Sábado 18 de octubre

15:00 hrs | Deportes La Serena vs. Ñublense | La Portada

| 17:30 hrs | Deportes Limache vs. Cobresal | Municipal Lucio Fariña

Domingo 19 de octubre