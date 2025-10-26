;

VIDEO. Cobresal vence a la Unión Española y se escapa de Colo Colo por los puestos de clasificación para torneos internacionales

Los ‘mineros’ hundieron a los ‘hispanos’ que cada vez ven más de cerca del descenso.

Gonzalo Miranda

Cobresal superó a la Unión Española

Este domingo por la tarde, en El Salvador, continuó la acción de la jornada 25 de la Liga de Primera, instancia que tuvo a Cobresal derrotando a la Unión Española.

El solitario gol de Félix Triñanes (79′) bastó para que el local dejara los tres puntos en casa, se separaran de Colo Colo y hundieran a los ‘hispanos’ en puestos de descenso.

Con la victoria, Cobresal confirma su séptimo puesto con 41 puntos, tomando de momento el último cupo para la Copa Sudamericana 2026. Colo Colo aparece atrás con siete unidades menos, mientras que la Unión Española es penúltimo con 20 puntos.

En la próxima fecha, los ‘mineros’ visitarán al Audax Italiano en La Florida, mientras que los ‘hispanos’ jugarán un “partido de seis puntos” ante Everton en Viña del Mar.

