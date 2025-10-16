;

VIDEO. Los Tenores conversaron con Jorge Vargas acerca de la crisis en el fútbol formativo de Chile

En el programa de este jueves, nuestros panelistas comentaron los nuevos líos de escritorio en la Primera B, el estado actual de la ANFP, el regreso del Campeonato Nacional y más.

En la edición de Los Tenores de este jueves 16 de octubre, nuestros panelistas comentaron la denuncia de Deportes Magallanes a Santiago Morning que tiene a Esteban Paredes como personaje principal.

Pancho Mouat, Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces y Carlos Costas conversaron con Jorge Vargas, exseleccionado nacional, sobre todo lo que enmarca al fútbol chileno y a La Roja.

Además, anticiparon el regreso del Campeonato Nacional 2025, donde Colo Colo visitará a Coquimbo Unido y la Universidad Católica jugará con Everton, junto con el trabajo de la Universidad de Chile ya pensando en Copa Sudamericana.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 16 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

