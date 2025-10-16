El exseleccionado nacional y, ahora entrenador, Jorge Vargas, conversó este jueves junto a Los Tenores y realizó un profundo análisis sobre el presente del fútbol formativo en Chile.

Consultado sobre la campaña de La Roja en el Mundial Sub 20, el otrora defensor de Universidad Católica sostuvo que “me gustó la propuesta de Chile, pero creo que tuvieron muchos errores en las dos áreas”.

“No tuvimos fuerza para defender y tampoco para atacar. El mediocampo me gustó, con dinámica y muy buen trato del balón, pero los partidos se ganan con goles”, agregó “Potencia”.

Vargas, quien ha dirigido a varios clubes de Italia, donde además vive hace 25 años, también cuestionó la planificación de La Roja para disputar la cita planetaria. “Los días que he tenido tiempo he ido a ver varios equipos en la Quinta Región y acá en Santiago, y me doy cuenta de que el torneo está muy mal organizado y por eso también se ven pocas figuras jóvenes", afirmó.

“Eso se ve reflejado en las selecciones menores, ojalá que ahora a la Sub 17 en Qatar le vaya muy bien. Todos están esperanzados que haya una buena camada de jugadores para el futuro. Pero al final, cuando uno ve un partido de cadetes, no se ve más esa intensidad que uno ve en las selecciones de otro país. Creo que eso falta y no creo que sea un problema tampoco de técnicos o de preparadores físicos, creo que es un tema de nuestros jóvenes actuales", continuó.

“Tenemos dos defensas que están jugando en el extranjero, que no lo han hecho para nada mal. Pero creo que no es un tema puntual de un jugador, es el conjunto. Entre ellos no se ve cohesión y eso es un tema que hay que trabajar más”, añadió.

El respaldo a Nicolás Córdova

Por otro lado, Jorge Vargas se refirió al concepto de las “métricas”, tema que tomó fuerza tras las declaraciones del técnico de La Roja Sub 20. “Creo que Nico quiso dar a entender un tema distinto, hablar de números, pero quizás no fue el momento porque era después de un partido y estaba complicado el ambiente”, sostuvo.

“Yo entendí lo que quiso decir, no creo que está nada de malo. Pero después de un partido, sabiendo que se perdió y cómo se perdió, por ahí la gente se le fue encima en forma demasiado vehemente y creo que hay que tener un poquito más de tranquilidad y de paciencia", complementó.

Asimismo, manifestó su respaldo al trabajo del actual jefe técnico de las selecciones menores. “Me hubiera gustado que hubiera viajado mucho más a Europa, a jugar amistosos de otro nivel, pero creo que no lo está haciendo mal“, aseguró.

“Se necesita un poquito más de paciencia, porque el tema del fútbol chileno no es problema de Nicolás Córdova, es un tema que viene hace tres Mundiales atrás. La Generación Dorada ya no está, entonces hay que de trabajar de otra manera y creo que lo está haciendo bien", insistió.

“Me gusta cómo interpreta los partidos, sus equipos son dinámicos. Todavía tienen que crecer y formarse como jugadores, porque físicamente no están potentes como otras selecciones. Esa siempre ha sido la tónica de nuestros deportistas que nos cuesta proyectar a nivel internacional, pero creo que si sigue trabajando de esa manera, lo va a hacer muy bien”, concluyó Vargas.