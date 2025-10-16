Ya dirigió ante la Albiceleste: este será el árbitro de la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos

Argentina y Marruecos ya conocieron al árbitro que dirigirá el partido entre ambas selecciones, por la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Se trata del italiano Maurizio Mariani, quien impartirá justicia junto a los jueces asistentes, Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, también de Italia. Mientras que el cuarto árbitro será el estadounidense Joe Dickerson.

Mariani ha dirigido tres encuentros en este torneo juvenil. Actuó en el empate 2-2 de Brasil con México y en el triunfo 2-1 de Egipto sobre Chile, por la fase de grupos. Además, arbitró en la goleada 4-0 de Argentina ante Nigeria, por los octavos de final.

¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial Sub 20 de Chile?

Argentina y Marruecos se verán las caras en la final del torneo el domingo 19 de octubre, en el Estadio Nacional, en un duelo programado para las 20:00 horas.