“Es como volver a la pandemia”: Marcelo Díaz lamenta la ausencia de los hinchas de la U para jugar ante Lanús / RODRIGO ARANGUA

La U de Chile ya pone el foco de cara a la seguidilla de partidos que tendrá desde la próxima semana entre torneo local y la Copa Sudamericana.

El plantel azul se mentaliza de cara al duelo del 23 de octubre, cuando reciban a Lanús por la ida de las semifinales del campeonato continental.

“Lanús es un equipo bastante competitivo, muy bien armado, tiene muy buenas individualidades y colectivamente funciona muy bien. Nosotros también lo somos. Es una llave bastante pareja, que dependerá solamente de detalles. Van a ser partidos muy intensos, con dos equipos que proponen bastante y que juegan bien con el balón en los pies”, anticipó al respecto el capitán del cuadro universitario laico, Marcelo Díaz, en diálogo con D Sports.

“El primer partido es muy importante, ojalá termine a nuestro favor porque jugamos en casa y con nuestra cancha. La idea va a ser salir con todo ese día, esperando la vuelta y sabiendo que no se termina en la ida”, recalcó “Care Pato”, lamentando el hecho de no contar con los fanáticos azules en Ñuñoa.

“Es extraño jugar sin gente, más siendo locales. Es como volver a la pandemia. No es lo que nos gustaría, pero es lo que es y nos tenemos que adecuar. Tenemos que sacarle ventaja a la cancha, que a nosotros nos viene muy bien”, reflexionó el “21″ de la U de Chile, quien también abordó con mesura ser, junto a Charles Aránguiz, los últimos en haber jugado una semifinal de Copa Sudamericana en este equipo.

“Lo hablamos, pero no le damos mayor trascendencia. Nos estamos entrenando y preparando desde ayer para el juego con Lanús. La ilusión está intacta, a flor de piel, entre los jugadores y nuestra gente. Vamos a dar todo para que así sea”, cerró Marcelo Díaz.