Solo falta un paso: Municipalidad de Concepción puso a disposición el Ester Roa Rebolledo para el duelo de Huachipato con la U

Sorpresa causó hace algunas horas la programación del duelo entre Huachipato y la Universidad de Chile. Cuando se pensaba que el compromiso sería en Talcahuano, casa de los ‘acereros’, desde la ANFP confirmaron que el choque se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Esperando una mayor recaudación, el cuadro ‘siderúrgico’ optó por llevarse el encuentro a la capital del Biobío, considerando la amplia capacidad que tiene el recinto (30 mil aprox).

Sin embargo, en las últimas horas, especulaciones de prensa indicaban que el duelo corría riesgo de suspenderse “por motivos de seguridad” lo cual, de momento, está descartado.

Esto porque según información de ADN.cl, la Municipalidad de Concepción puso a disposición el recinto deportivo y confirmó conversaciones con Huachipato, en buenos términos, que tienen confirmado y programado el partido entre ‘acereros’ y azules en el Ester Roa.

Pese a lo anterior, solo falta un último e importante paso: la ratificación de la Delegación Presidencial del Biobío para darle el “ok” definitivo al compromiso.

El duelo entre Huachipato y la Universidad de Chile está programado para el próximo domingo 2 de noviembre, desde las 12:30 horas, válido por la jornada 26 de la Liga de Primera.