;

Solo falta un paso: Municipalidad de Concepción puso a disposición el Ester Roa Rebolledo para el duelo de Huachipato con la U

Desde la Región del Biobío confirmaron en ADN.cl que el duelo se jugará en dicho recinto deportivo, a la espera de una decisión final.

Gonzalo Miranda

Nicolás Medina

Hinchas de la U en el Estadio Ester Roa Rebolledo

Hinchas de la U en el Estadio Ester Roa Rebolledo

Sorpresa causó hace algunas horas la programación del duelo entre Huachipato y la Universidad de Chile. Cuando se pensaba que el compromiso sería en Talcahuano, casa de los ‘acereros’, desde la ANFP confirmaron que el choque se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Esperando una mayor recaudación, el cuadro ‘siderúrgico’ optó por llevarse el encuentro a la capital del Biobío, considerando la amplia capacidad que tiene el recinto (30 mil aprox).

Sin embargo, en las últimas horas, especulaciones de prensa indicaban que el duelo corría riesgo de suspenderse “por motivos de seguridad” lo cual, de momento, está descartado.

Esto porque según información de ADN.cl, la Municipalidad de Concepción puso a disposición el recinto deportivo y confirmó conversaciones con Huachipato, en buenos términos, que tienen confirmado y programado el partido entre ‘acereros’ y azules en el Ester Roa.

Pese a lo anterior, solo falta un último e importante paso: la ratificación de la Delegación Presidencial del Biobío para darle el “ok” definitivo al compromiso.

El duelo entre Huachipato y la Universidad de Chile está programado para el próximo domingo 2 de noviembre, desde las 12:30 horas, válido por la jornada 26 de la Liga de Primera.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad