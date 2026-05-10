Gobierno de Chile inicia gira en India: buscan impulsar acuerdo comercial y atraer inversiones

Durante esta semana, el canciller Francisco Pérez Mackenna y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, iniciaron una visita oficial a India con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral, atraer inversiones y avanzar en un acuerdo comercial entre ambos países.

La gira se desarrollará durante cuatro días e incluye actividades en Nueva Delhi y Bangalore, donde las autoridades sostendrán encuentros con representantes del gobierno indio, empresarios y organizaciones industriales. En ese contexto, uno de los principales focos será acercar posiciones para concretar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), iniciativa que busca ampliar las oportunidades de intercambio comercial.

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India, actualmente la quinta mayor economía del mundo, proyecta alcanzar el tercer lugar global hacia 2030. Además, cuenta con un mercado que supera los 1.460 millones de habitantes y una clase media emergente cercana a los 400 millones de personas, lo que la posiciona como un socio estratégico para Chile.

Según datos de Cancillería, el comercio bilateral entre ambos países creció un 44% en el último año, alcanzando los US$5.600 millones, aunque todavía representa cerca del 5% de las exportaciones chilenas totales.

El canciller Pérez Mackenna explicó que “este viaje tiene un objetivo muy claro: abrir nuevos mercados para Chile, atraer inversión y avanzar en una relación económica más profunda con una de las economías más dinámicas del mundo”, agregando que India “representa una enorme oportunidad para diversificar exportaciones y fortalecer nuestra inserción internacional”.

Por su parte, la subsecretaria Paula Estévez señaló que las negociaciones buscan una fórmula equilibrada que permita ampliar el acceso de productos chilenos al mercado indio. “Estamos trabajando en una fórmula equilibrada que amplíe el acceso a mercados para nuestra canasta exportadora y también incorpore capítulos en áreas como servicios, facilitación del comercio y minerales críticos”, afirmó.

La delegación chilena incluye representantes del sector privado, como el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio; el presidente de Vinos de Chile, Alfonso Undurraga; el presidente de Chilealimentos, Juan Manuel Mira; y el director internacional de la Sofofa, Diego Torres.

Durante su estadía, el canciller sostendrá reuniones con el ministro de Comercio de India, Piyush Goyal, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar. Además, participará en la cumbre de la Confederación de la Industria India y encabezará encuentros empresariales entre compañías de ambos países.

La visita concluirá en Bangalore, donde la delegación abordará temas vinculados a innovación, startups, tecnología y emprendimiento junto a representantes de la Cámara de Industria y Comercio local.