Jonathan Villagra anticipa el choque entre Colo Colo y Coquimbo: “Nosotros estamos necesitados de puntos para escalar en la tabla”

Jonathan Villagra, defensa de Colo Colo, anticipó el duelo de este domingo contra Coquimbo Unido, líder absoluto del Campeonato Nacional.

“Será un partido difícil. Nosotros estamos necesitados de puntos para escalar en la tabla. Nos enfocamos en ganar para tratar de meternos en una copa internacional”, señaló el zaguero mediante un video publicado en las redes sociales del “Cacique”.

Sobre cómo llegan los albos a este encuentro, el ex Unión Española comentó: “Tuvimos un tiempo largo para prepararnos para este partido. Jugamos un par de amistosos y pusimos en la cancha la idea del entrenador. Nos estamos afiatando bien a su idea”.

“Estamos motivados en conseguir este último objetivo, que es clasificar a una copa internacional. Queremos ganar todos los partidos que nos quedan”, concluyó Jonathan Villagra.

Coquimbo Unido y Colo Colo se medirán este domingo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, a partir de las 12:30 horas, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.