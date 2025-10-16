“Nicolás Córdova es autoritario, una persona que no escucha... Él tomó la decisión de sacarme de La Roja”

La decepcionante campaña de Nicolás Córdova al mando de la selección chilena Sub 20 en el Mundial de la categoría que se disputa en nuestro país, continúa generando repercusiones.

Esta vez, Felipe Fuenzalida, quien trabajó como psicólogo de La Roja durante nueve años, tiempo en el que asistió a cuatro Mundiales y los Juegos Olímpicos de Tokio, lanzó duras críticas en contra del DT.

El profesional llevaba casi una década colaborando con diversas selecciones nacionales. Sin embargo, su estadía terminó abruptamente por diferencias con Córdova, actual jefe técnico de las selecciones menores y entrenador de la Sub 20.

En diálogo con La Tercera, Fuenzalida señaló al respecto que “hay una forma muy obtusa de trabajar. Hay mucha arrogancia. Córdova es una persona que no escucha, que tiene una única visión sobre las cosas, que cree que lo que él plantea es la verdad absoluta, y además se rodea de gente sin experiencia”.

“Sí tú revisas la configuración del cuerpo técnico de Córdova, es gente que no tiene experiencia en megaeventos, que no ha estado en instancias importantes, y eso también habla del estilo y la personalidad del entrenador, que prefiere rodearse de personas que todo el tiempo van a estar replicando lo que él dice y no lo van a confrontar”, añadió el psicólogo.

“Alcancé a estar seis o siete meses con él”

Respecto a los motivos de su quiebre con Nicolás Córdova, Fuenzalida detalló que “alcancé a estar seis o siete meses con él, pero rápidamente me di cuenta de que era muy complejo trabajar con él, porque necesita que le confirmen todo el rato lo que quiere escuchar; tiene cero capacidad de diálogo, y eso habla de sus rasgos de inseguridad totales".

“O sea, tú ves como él confronta a la prensa. Me gustaría revisar todas las entrevistas suyas durante el Mundial... En ningún momento dijo, ‘pude haber hecho algo distinto en la cancha’, ‘quizás me equivoqué en los cambios o en el planteamiento’. Todo lo circunscribe a que tuvo muchas ocasiones de gol y no fue capaz de concretarlas. Esa es una mirada reduccionista de un fenómeno, y un líder debe tener una visión mucho más amplia", afirmó.

En esa línea, explicó que “él toma la decisión de sacarme porque venía con una persona, con una colega, que no tenía prácticamente experiencia en el fútbol, y que esa colega trajo un ayudante. En el fondo él planteó que era la persona con la que quería trabajar".

“Y ahí yo quiero hacer un punto, porque independientemente de que pueda ser yo o no, en la Selección tiene que estar la gente más preparada, con más experiencia, con más recorrido, por sobre todo que haya vivido megaventos, porque finalmente en la Selección tú estás permanentemente con la posibilidad real de estar en mundiales", continuó.

Finalmente, Fuenzalida insistió que “él (Córdova) promueve e incentiva equipos de trabajo donde no hay circulación de ideas, donde no se pueden contrastar las opiniones, y simplemente todos tienen que alinearse con él, porque es un liderazgo muy autoritario, un liderazgo poco colaborativo, y hoy en el alto rendimiento es clave el liderazgo colaborativo, donde podemos confrontar ideas".