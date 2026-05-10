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Fue la figura de la Roja femenina sub 17 y dejó un emotivo mensaje: “Detrás está mi familia, mi pareja...”

Antonella Martínez se consagró como la goleadora del certamen que le dio a Chile un nuevo Mundial.

Felipe Romo

Fue la figura de la Roja femenina sub 17 y dejó un emotivo mensaje: “Detrás está mi familia, mi pareja...”

La selección chilena femenina sub 17 hizo historia y se clasificó al Mundial de Marruecos tras derrotar por 2-1 a Ecuador por el repechaje del Sudamericano de la categoría.

Antonella Martínez marcó a los nueve minutos del encuentro para abrir la cuenta y se consagró como la máxima goleadora del torneo con cinco goles.

La jugadora de Everton de Viña del Mar conversó con los medios de comunicación tras el partido, y se refirió a la clasificación mundialista de la Roja.

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“Estamos muy contentas con el desempeño que hicimos. Nos venimos esforzando desde hace mucho tiempo, lo veníamos buscando. Estamos muy contentas de que se nos dio la clasificación al Mundial”, declaró.

También dejó un emotivo mensaje sobre su círculo cercano, que la acompañó durante este tramo de su emergente carrera.

Detrás de esto siempre está mi familia, que siempre me ha estado apoyando. Mis compañeras, mi pareja, mis papás...”, compartió Martínez visiblemente emocionada.

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