Enel anuncia cortes programados de luz en seis comunas de la Región Metropolitana para este 10 de mayo / Getty Images

Santiago

Durante la mañana Enel anunció cortes en seis sectores de la RM.

Según explicó la compañía, los trabajos buscan reforzar la calidad del servicio, realizar labores de mantención y facilitar nuevas conexiones al sistema eléctrico. Algunos cortes podrían extenderse por hasta siete horas.

Las interrupciones afectarán parcialmente a sectores específicos de las comunas de Estación Central, Peñalolén, Las Condes, Recoleta, Independencia y La Florida.

Desde la empresa señalaron que estas suspensiones son informadas con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades y minimizar eventuales inconvenientes.

Los clientes pueden revisar el detalle de las calles y horarios afectados a través del sitio oficial de Enel.