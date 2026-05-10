;

Enel anuncia cortes programados de luz en seis comunas de la Región Metropolitana para este 10 de mayo

Enel informó una serie de cortes programados debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

Verónica Villalobos

Enel anuncia cortes programados de luz en seis comunas de la Región Metropolitana para este 10 de mayo

Enel anuncia cortes programados de luz en seis comunas de la Región Metropolitana para este 10 de mayo / Getty Images

Santiago

Durante la mañana Enel anunció cortes en seis sectores de la RM.

Según explicó la compañía, los trabajos buscan reforzar la calidad del servicio, realizar labores de mantención y facilitar nuevas conexiones al sistema eléctrico. Algunos cortes podrían extenderse por hasta siete horas.

Las interrupciones afectarán parcialmente a sectores específicos de las comunas de Estación Central, Peñalolén, Las Condes, Recoleta, Independencia y La Florida.

Desde la empresa señalaron que estas suspensiones son informadas con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades y minimizar eventuales inconvenientes.

Los clientes pueden revisar el detalle de las calles y horarios afectados a través del sitio oficial de Enel.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad