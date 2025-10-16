;

Con Esteban Paredes involucrado: Magallanes denuncia a Santiago Morning y pide los tres puntos en la Primera B

Los dos clubes fueron citados por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, para el próximo martes 21 de octubre.

Daniel Ramírez

@e.paredes7

Magallanes cayó 1-0 de local ante Santiago Morning el pasado sábado 11 de octubre, por la fecha 27 de la Primera B. En la cancha, el partido ya terminó, pero ahora se jugará en los escritorios.

Según información de ADN Deportes, la “Academia” presentó una denuncia formal contra el “Chago”, con la cual, el equipo albiceleste pide los tres puntos del encuentro que perdió.

Una denuncia que involucra a Esteban Paredes

Según pudo conocer ADN Deportes, Magallanes denunció que en el partido contra Santiago Morning, el gerente deportivo de este último club, Esteban Paredes, ejerció como director técnico dando instrucciones, pese a no tener contrato para cumplir dicha labor.

En el informe arbitral de Diego Flores, quien dirigió aquel duelo, Paredes aparece inscrito como integrante del cuerpo técnico del conjunto microbusero.

ADN

Informe arbitral de Diego Flores

A raíz de esta denuncia, los dos clubes fueron citados por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, para el próximo martes 21 de octubre.

Hasta ahora, Magallanes está en el undécimo puesto de la tabla con 29 puntos, mientras que Santiago Morning marcha último con 23 unidades.

