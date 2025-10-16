;

La UC se va en contra de la Delegación Presidencial por polémica medida contra sus hinchas para el partido con Everton

Cruzados manifestó su molestia por el horario establecido para el ingreso de los fanáticos del elenco precordillerano al Estadio Sausalito.

Este domingo, en el regreso del Campeonato Nacional 2025 tras el Mundial Sub 20, Universidad Católica deberá visitar Viña del Mar para enfrentarse a Everton.

Para la disputa del encuentro en el Estadio Sausalito, los “ruleteros” pusieron a la venta entradas para el público visitante, pero con una condición que desde la UC cuestionaron.

Cruzados manifiesta su desacuerdo con la medida adoptada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, que obliga a los hinchas de la UC a ingresar al Estadio Sausalito entre las 12:00 y las 13:30 horas para el partido frente a Everton de Viña del Mar, programado para las 15:00 horas”, escribieron en un comunicado en redes sociales.

“Hacemos un llamado a revisar esta decisión y adoptar soluciones más equilibradas que resguarden la seguridad de las personas sin afectar la experiencia de quienes acompañan y alientan a nuestro equipo”, agregaron desde los precordilleranos.

El partido entre Universidad Católica y Everton cerrará la jornada 24 del Campeonato Nacional 2025 y será de vital importancia para ambos: para los cruzados, con el objetivo de seguir luchando por el “Chile 2”, y para los ruleteros, en su afán por no comprometerse con el descenso.

