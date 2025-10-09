;

VIDEO. Los Tenores lamentaron la muerte de Miguel Ángel Russo y lo recordaron en conversación con Gustavo Lorenzetti

En el programa de este jueves, nuestros panelistas comentaron el fallecimiento del entrenador argentino, las condiciones de Arturo Vidal para continuar en Colo Colo y más.

En la edición de Los Tenores de este jueves 9 de octubre, nuestros panelistas lamentaron el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador que militaba en Boca Juniors y conversaron con Gustavo Lorenzetti, exjugador de la Universidad de Chile, que fue dirigido por el DT argentino.

Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Leo Burgueño, Pancho Mouat, Patricio Barrera y Carlos Costas, comentaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt en el partido amistoso de este miércoles y las repercusiones de las palabras de Arturo Vidal sobre su continuidad en los albos.

ADN

Además, analizaron el presente de la Universidad de Chile, donde comentaron de la baja de Lucas Assadi de La Roja para el choque de la selección adulta frente a Perú de este viernes.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 9 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

