VIDEOS. Papelón albo: Colo Colo perdió con Puerto Montt tras dramática actuación de su portero
El encuentro estuvo marcado por los garrafales errores de Eduardo Villanueva en el arco.
Este miércoles, Colo Colo disputó un partido amistoso ante Deportes Puerto Montt, elenco de la Segunda División Profesional, y el desempeño albo dejó una imagen más que preocupante para sus hinchas.
Los dirigidos por Fernando Ortiz cayeron por 2-1 ante los “delfines”, con una actuación muy baja de su arquero, Eduardo Villanueva.
Con una oncena que combinó jugadores titulares, suplentes y canteranos, la apertura de la cuenta sería para el “Cacique” con un tanto de Cristián Riquelme (33′), quien anticipó al arquero rival tras un largo envío desde su propia portería.
En la segunda etapa llegaría la debacle del “popular”, que concedió el empate tras el primer garrafal error de Villanueva, quien salió del área para despejar un balón, pero terminó chocando con Bruno Gutiérrez y dejando el gol servido a Giovani Bustos (67′).
Tras aquello, el defensor central albo fue expulsado por doble amarilla, y minutos después llegaría la remontada de Puerto Montt en pies de José Cárdenas (79′), que remató desde fuera del área y vio cómo la pelota se colaba entre las piernas del portero.
Si bien se trató de un amistoso, los hinchas de Colo Colo quedaron preocupados por el desempeño del equipo, que tras el receso por el Mundial Sub 20, deberá visitar a Coquimbo Unido, líder del Campeonato Nacional.
