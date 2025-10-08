Este miércoles, Colo Colo disputó un partido amistoso ante Deportes Puerto Montt, elenco de la Segunda División Profesional, y el desempeño albo dejó una imagen más que preocupante para sus hinchas.

Los dirigidos por Fernando Ortiz cayeron por 2-1 ante los “delfines”, con una actuación muy baja de su arquero, Eduardo Villanueva.

Con una oncena que combinó jugadores titulares, suplentes y canteranos, la apertura de la cuenta sería para el “Cacique” con un tanto de Cristián Riquelme (33′), quien anticipó al arquero rival tras un largo envío desde su propia portería.

¡COLO COLO ABRIÓ LA CUENTA!



El Cacique se adelantó en el marcador ante Deportes Puerto Montt con un gol de buena factura de Cristián Riquelme, tras gran pase largo de Eduardo Villanueva. pic.twitter.com/6JdGZEhlSq — ESPN Chile (@ESPNChile) October 8, 2025

En la segunda etapa llegaría la debacle del “popular”, que concedió el empate tras el primer garrafal error de Villanueva, quien salió del área para despejar un balón, pero terminó chocando con Bruno Gutiérrez y dejando el gol servido a Giovani Bustos (67′).

¡ERROR GARRAFAL DE VILLANUEVA Y LO EMPATA PUERTO MONTT!



Giovanni Bustos aprovechó un error en la zaga de Colo Colo y puso el 1-1 parcial en el Chinquihue. pic.twitter.com/2kuEViGYK2 — ESPN Chile (@ESPNChile) October 9, 2025

Tras aquello, el defensor central albo fue expulsado por doble amarilla, y minutos después llegaría la remontada de Puerto Montt en pies de José Cárdenas (79′), que remató desde fuera del área y vio cómo la pelota se colaba entre las piernas del portero.

¡OTRO ERROR DE VILLANUEVA Y SE ADELANTA PUERTO MONTT!



A poco más de 10 minutos para el final, el cuadro local se puso en ventaja tras un nuevo error de Eduardo Villanueva, quien no pudo contener un remate de José Cárdenas. pic.twitter.com/LkB8JFpgKz — ESPN Chile (@ESPNChile) October 9, 2025

Si bien se trató de un amistoso, los hinchas de Colo Colo quedaron preocupados por el desempeño del equipo, que tras el receso por el Mundial Sub 20, deberá visitar a Coquimbo Unido, líder del Campeonato Nacional.