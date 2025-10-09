;

El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento que conmueve a todo Boca Juniors

En Argentina revelaron cuál fue el último pedido que el técnico trasandino le hizo a su familia antes de morir.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El fútbol argentino y sudamericano está de luto. Luego de una larga batalla contra el cáncer, este miércoles se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años.

La noticia conmovió a todo el continente, que lo vio batallar contra la enfermedad desde 2017, mientras el estratega trasandino continuaba vinculado a la actividad hasta sus últimos días.

Revisa también:

ADN

Una vez confirmado el desceso por parte de Boca y sus familiares, desde el otro lado de la cordillera revelaron fue el último pedido que hizo el entrenador antes de morir.

De acuerdo a TyC Sports, Russo pidió pasar la etapa final de su internación vestido con la ropa del club xeneize, y así mismo habría sido trasladado tras su muerte: con el escudo de Boca Juniors en el pecho.

Un emotivo gesto del ex DT de Universidad de Chile, quien será velado este jueves y viernes en La Bombonera, para que su familia, los hinchas y el mundo del fútbol le brinden un último adiós.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad