El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento que conmueve a todo Boca Juniors

El fútbol argentino y sudamericano está de luto. Luego de una larga batalla contra el cáncer, este miércoles se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años.

La noticia conmovió a todo el continente, que lo vio batallar contra la enfermedad desde 2017, mientras el estratega trasandino continuaba vinculado a la actividad hasta sus últimos días.

Una vez confirmado el desceso por parte de Boca y sus familiares, desde el otro lado de la cordillera revelaron fue el último pedido que hizo el entrenador antes de morir.

De acuerdo a TyC Sports, Russo pidió pasar la etapa final de su internación vestido con la ropa del club xeneize, y así mismo habría sido trasladado tras su muerte: con el escudo de Boca Juniors en el pecho.

Un emotivo gesto del ex DT de Universidad de Chile, quien será velado este jueves y viernes en La Bombonera, para que su familia, los hinchas y el mundo del fútbol le brinden un último adiós.