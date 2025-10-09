Excompañero en Estudiantes recuerda a Miguel Ángel Russo: “Quería ser el alumno perfecto”

El mundo del fútbol sigue conmovido con el repentino fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Al respecto, el entrenador no solo destacó en los banquillos, sino también como jugador, donde únicamente defendió la camiseta de Estudiantes de La Plata en la década de los 80.

Allí, con la camiseta “pincha”, estuvo en cancha con figuras como Alejandro Sabella, Marcelo Trobbiani y José Daniel “Bocha” Ponce. Este último compartió con ADN Deportes su sentir ante la partida de su excompañero.

“Fue una sorpresa, una mala noticia. Se veía que no venía bien físicamente, no se lo notaba bien. Lo importante es que ya dejó de sufrir esa enfermedad maldita, que nos tiene a todos mal. Que Dios lo tenga en su gloria”, partió diciendo, junto con recordar su época de jugador.

“Preguntaba mucho, era un tipo que quería saber de lo táctico, de los relevos. Quería ser el alumno perfecto. Pintaba a que iba a ser director técnico”, recordó “Bocha” Ponce, que también destacó el legado de Miguel Ángel Russo.

“Su andar, su manera de trabajar, su amor por la profesión lo llevó a ser exitoso en todo lo que hizo. Estamos de paso, unos antes y otros después, nos vamos a volver a encontrar”, cerró en el diálogo con ADN Deportes desde Argentina.