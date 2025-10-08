;

FOTO. El último adiós: Boca anunció la apertura de La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

El ‘xeneize’ utilizará su recinto deportivo para que los hinchas lleguen a despedir a su técnico.

Gonzalo Miranda

Boca Juniors despedirá en La Bombonera a Miguel Ángel Russo

Sudamérica está de luto. Este miércoles, y luego de una larga batalla contra el cáncer, el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Fue el 2017, cuando el ex adiestrador de la Universidad de Chile fue diagnosticado con un agresivo cáncer a la vejiga y de próstata. Si bien se recuperó tras dos operaciones, incluidas sesiones de quimioterapia, el cuadro del trasandino se agravó seriamente en las últimas semanas.

Tras las múltiples despedidas que ha tenido, entre ellas la de la Universidad de Chile, Russo recibirá un sentido homenaje y último adiós por parte del actual club que estaba dirigiendo, Boca Juniors.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805″; indicaron en sus redes sociales

Agregaron que “el velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas. Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar”.

“Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, complementaron desde La Bombonera.

