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Caos en vuelo de Madrid a Santiago: cancelan viaje con cientos de pasajeros a bordo por falla técnica

Pasajeros denunciaron falta de información tras esta situación.

Juan Castillo

Getty Images | Referencial

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Momentos de tensión y molestia vivieron cientos de pasajeros que debían viajar desde Madrid hacia Santiago, luego de que la aerolínea Iberia cancelara el vuelo IB0117 por problemas técnicos cuando los viajeros ya se encontraban a bordo de la aeronave.

El vuelo tenía programado su despegue a las 23:59 horas con destino a Chile, pero finalmente no pudo operar debido a una avería detectada antes del despegue.

La situación generó incertidumbre entre los pasajeros, quienes denunciaron falta de información clara respecto a la reprogramación del trayecto y las soluciones ofrecidas por la compañía.

A través de un comunicado enviado a los usuarios, Iberia informó que “su vuelo IB0117 con destino Santiago de Chile (SCL) no podrá operar como estaba previsto debido a causas técnicas”.

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La aerolínea añadió además que “estamos comprometidos en ofrecerle una solución rápida y efectiva para que pueda continuar con su viaje lo antes posible”, indicando que los pasajeros recibirían información sobre alternativas de vuelo en un plazo máximo de 30 minutos.

Pasajeros denuncian falta de respuestas y apuntan contra la aerolínea

Pese al mensaje enviado por la compañía, varios pasajeros aseguraron que no recibieron detalles concretos sobre hospedaje, reprogramaciones o tiempos de espera, aumentando el malestar en el aeropuerto.

Uno de los afectados relató que “no han dado información… solo que nos devolvemos… y que el avión estaba con avería”.

En paralelo, usuarios también utilizaron redes sociales para expresar su frustración por la situación. Uno de los mensajes más difundidos señaló: “La aerolínea Iberia nos notificó la cancelación del vuelo de Santiago de Chile a Madrid. Llevamos una hora tratando de comunicarnos y no tenemos ninguna respuesta”, etiquetando incluso al Servicio Nacional del Consumidor.

Hasta ahora, la compañía no ha entregado mayores antecedentes sobre la falla técnica que obligó a suspender el vuelo ni cuántos pasajeros resultaron afectados por la cancelación.

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