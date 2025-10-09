Johnny Herrera, exportero de Universidad de Chile, recordó uno de los Superclásicos más calientes que le tocó jugar: el del Apertura 2005, disputado el 10 de abril, donde albos y azules empataron 1-1.

En dicho encuentro, Herrera tuvo un tenso cruce con Jorge Valdivia, episodio que el retirado arquero recordó con lujo y detalle en un pódcast junto a Fernando Solabarrieta.

“Cuando Ángel Carreño me hace el gol, pasa Valdivia y me dice: ‘gol, conche…’. Yo llego y lo agarro de la oreja, le doy un zamarreo y le digo: ‘¿cómo qué gol, recon…’. Luego lo suelto. Y ahí queda la grande, se fue expulsado él y también me expulsaron a mí”, relató el otrora guardameta de la U.

“Me suspendieron por siete partidos. A Valdivia le dieron ocho. Y yo digo, compadre, estoy tan arrepentido de no haberle puesto un combo en el hocico por lo menos, como corresponde. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haber hecho un poquito más, si la sanción iba a ser la misma”, agregó el “Samurái”.

Por último, Johnny Herrera aseguró que no tiene una mala relación con Jorge Valdivia. “Hay buena onda. En la selección también, buena onda”.