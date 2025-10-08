Remezón en Macul: Arturo Vidal condicionó su continuidad en Colo Colo pensando en el 2026

Colo Colo dejó una vergonzosa imagen al caer en el partido amistoso ante Puerto Montt este miércoles, pero el resultado no fue lo único que dejó en vilo al hincha albo.

Al finalizar el encuentro, Arturo Vidal conversó con ESPN y, tal como lo había hecho durante la mañana, volvió a poner en duda su continuidad en Macul.

“No es poner en duda, es la verdad. Soy un jugador competitivo, por algo me vine de Europa, me podía haber quedado hasta los 50 años jugando allá en equipos de mitad de tabla o descenso. Por eso me vine a pelear la Libertadores al equipo más grande de Chile”, comenzó diciendo el “King”.

“Lo tengo muy claro, si el próximo año Colo Colo no clasifica a los objetivos, me tendré que sentar con el presidente y veremos la mejor opción. Es una decisión que no cualquiera puede tomar, yo lo hago porque soy competitivo y me gusta tener a Colo Colo en lo más alto”, sentenció Vidal.

Toda esta situación causa dudas entre la comunidad de los albos, puesto que semanas anteriores había transcendido que el contrato del volante se había renovado de manera automática tras cumplir una cierta cantidad de minutos.