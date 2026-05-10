Este domingo, en el Claro Arena, Universidad Católica dejó escapar un triunfo decisivo en la última jugada y lamentó un empate 1-1 ante Ñublense, en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

El equipo de Daniel Garnero llegaba con la obligación de ganar para seguir con vida en el torneo, ya que una derrota habría significado su eliminación y la clasificación anticipada del elenco de Chillán. Sin embargo, terminó enredándose en un accidentado partido.

Cuando el reloj marcaba los 26 minutos, Diego Céspedes fue expulsado en el cuadro visitante tras recibir su segunda tarjeta amarilla por una imprudente barrida. Con la superioridad numérica, los cruzados se animaron a adelantar sus líneas y encontraron rápidamente la ventaja.

A los 32’, Jhojan Valencia rompió líneas con un pase filtrado perfecto para Justo Giani, quien no perdonó y definió entre las piernas de Nicola Pérez para establecer el 1-0.

🫡🏆🛡 SE ABRIÓ LA CUENTA EN EL CLARO ARENA



Justo Giani apareció de manera veloz en área de Ñublense, tras gran pase de Jhojan Valencia, y puso el 1-0 de #LosCruzados en este #MatchdayDomingo de la Fecha 5 por la #CopaDeLaLiga2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/jxEdLKofc1 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 10, 2026

Parecía que iba a ser un partido cómodo para el local, pero antes del descanso el panorama se equilibró. Matías Palavecino fue expulsado tras una dura entrada sobre Jovanny Campusano, quien tuvo que ser atendido por varios minutos y quedó visiblemente adolorido.

En el complemento, la UC sostuvo la ventaja con una gran actuación de Darío Melo y parecía tener el resultado bajo control, pero el desenlace fue cruel. En la última acción del encuentro, Giovanny Ávalos (90+6’) apareció para marcar el empate y silenciar por completo el Claro Arena.

Con este resultado, Ñublense se afianzó en el primer lugar del Grupo B con 11 puntos y quedó con la primera opción de avanzar a semifinales. En tanto, Universidad Católica quedó segunda con 8 unidades y ya no depende de sí misma para clasificar. La zona la completan Universidad de Concepción y Cobresal, ambos eliminados con 4 puntos.

En la jornada final, la UC se medirá ante los “Mineros” en el Claro Arena, mientras que los “Diablos Rojos” recibirán al “Campanil” en Chillán. Ambos partidos se jugarán en simultáneo el sábado 6 de junio a las 18:00 horas.