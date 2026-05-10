;

Detallan agresión contra diputado Javier Olivares: “Lo empujan, cae al suelo y comienzan a agredirlo nuevamente”

El parlamentario del PDG y uno de sus asesores terminaron con lesiones leves tras el incidente ocurrido en Olmué.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación por la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una actividad realizada en la comuna de Olmué, donde el parlamentario habría sido golpeado incluso mientras se encontraba en el suelo.

Según detalló la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, la denuncia ingresó cerca de las 00:25 horas de este domingo, luego de un incidente ocurrido en la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo.

ADN

Agencia Uno / Oscar Guerra

De acuerdo con el relato entregado por la persecutora, el diputado se encontraba bailando junto a su abogada y acompañado de uno de sus asesores cuando fue atacado por un sujeto desconocido. “Agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro”, expresó.

Revisa también

ADN

Tras la primera agresión, tanto el asesor como la abogada trasladaron a Olivares hacia el exterior del recinto. Sin embargo, según la Fiscalía, en ese momento el parlamentario volvió a ser abordado por el mismo individuo.

“Acompañado por otro individuo, empujan a la víctima, cayendo este al suelo, y comienzan a agredirlo nuevamente, interviniendo su asesor, quien también es agredido físicamente”, indicó Quevedo.

Producto de los hechos, tanto el parlamentario como su colaborador resultaron con lesiones leves y fueron derivados a un recinto asistencial para constatar lesiones.

Desde el Ministerio Público se instruyó además la toma de declaraciones a víctimas y testigos para intentar identificar a los responsables de la agresión.

El caso se suma a la denuncia realizada por el propio diputado, quien aseguró haber sido atacado “por la espalda” mientras compartía con vecinos del Distrito 6.

A través de redes sociales, Olivares apuntó a una motivación política detrás del episodio y afirmó: “No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades”. Hasta ahora no se reportan detenidos.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad