Detallan agresión contra diputado Javier Olivares: “Lo empujan, cae al suelo y comienzan a agredirlo nuevamente”

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación por la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una actividad realizada en la comuna de Olmué, donde el parlamentario habría sido golpeado incluso mientras se encontraba en el suelo.

Según detalló la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, la denuncia ingresó cerca de las 00:25 horas de este domingo, luego de un incidente ocurrido en la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo.

Agencia Uno / Oscar Guerra Ampliar

De acuerdo con el relato entregado por la persecutora, el diputado se encontraba bailando junto a su abogada y acompañado de uno de sus asesores cuando fue atacado por un sujeto desconocido. “Agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro”, expresó.

Tras la primera agresión, tanto el asesor como la abogada trasladaron a Olivares hacia el exterior del recinto. Sin embargo, según la Fiscalía, en ese momento el parlamentario volvió a ser abordado por el mismo individuo.

“Acompañado por otro individuo, empujan a la víctima, cayendo este al suelo, y comienzan a agredirlo nuevamente, interviniendo su asesor, quien también es agredido físicamente”, indicó Quevedo.

Producto de los hechos, tanto el parlamentario como su colaborador resultaron con lesiones leves y fueron derivados a un recinto asistencial para constatar lesiones.

Desde el Ministerio Público se instruyó además la toma de declaraciones a víctimas y testigos para intentar identificar a los responsables de la agresión.

El caso se suma a la denuncia realizada por el propio diputado, quien aseguró haber sido atacado “por la espalda” mientras compartía con vecinos del Distrito 6.

A través de redes sociales, Olivares apuntó a una motivación política detrás del episodio y afirmó: “No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades”. Hasta ahora no se reportan detenidos.