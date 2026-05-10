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Hija de Nelson Acosta actualiza el estado de salud de su padre y conmueve con nuevo mensaje: “Me llena de orgullo...”

A través de redes sociales, Silvana Acosta volvió a referirse al complejo estado de salud que atraviesa su padre, quien fue internado de urgencia en las últimas horas.

Bastián Lizama

Hija de Nelson Acosta actualiza el estado de salud de su padre y conmueve con nuevo mensaje: “Me llena de orgullo...”

Hija de Nelson Acosta actualiza el estado de salud de su padre y conmueve con nuevo mensaje: “Me llena de orgullo...” / Juan Gonzalez

Nelson Acosta, histórico exentrenador de la selección chilena, generó preocupación en las últimas horas tras ser internado de urgencia en la clínica Isamédica de Rancagua.

Según la información preliminar, el legendario entrenador de 81 años habría sufrido complicaciones en su estado de salud, producto del mal de Alzheimer que le fue diagnosticado en 2017.

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En medio de la incertidumbre, Silvana Acosta, hija de Nelson Acosta, se pronunció a través de redes sociales y volvió a referirse al complejo momento que vive su padre. Además, agradeció las muestras de cariño recibidas tras su dramático pedido de ayuda que compartió hace algunos días.

“Hola, les quiero mandar a todos un gran beso y abrazo por todo el apoyo que le han dado al video que subí el fin de semana pasado. Las muestras de cariño fueron enormes, me llena de orgullo saber que mi papá es tan querido”, comenzó señalando en un video difundido en su cuenta de X.

“Por eso mismo, porque están todos tan preocupados, quería contarles que mi papá efectivamente está hospitalizado. Como vengo advirtiendo a los tribunales hace varios meses, las enfermedades que se han ido agregando, complejizando la patología de base que tiene, hace que cada cierto tiempo se descompense y necesite atención”, añadió.

En esa línea, reiteró en el mensaje que compartió en los últimos días: “Lo que yo quiero como hija y lo que estoy insistiendo y por lo que pedí su ayuda, es porque quiero cumplir con lo que mi papá se propuso”.

“Él fue precavido, se organizó y pactó con su Isapre un plan en el cual tenía 100% de cobertura en la Clínica Alemana. Era la atención que a él le gustaba, entonces quiero cumplir con ese deseo y continuar con lo que él estaba acostumbrado, que es atenderse en la Clínica Alemana, donde tiene todo garantizado", complementó.

Por último, Silvana Acosta pidió fuerza para la recuperación de su padre. “Aprovecho de pedirles una vez más que me ayuden con sus rezos o buenos deseos para que papá mejore lo antes posible. Les mando a todos de nuevo mucho amor, bendiciones y un beso para todos. Muchas gracias", concluyó.

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