El capricho de Gianni Infantino: FIFA estaría analizando jugar el Mundial 2034 fuera del año estipulado

La máxima organización del fútbol internacional sigue buscando la forma de acomodar el desarrollo de la Copa del Mundo en Arabia Saudita.

La FIFA no termina de cerrar una Copa del Mundo y ya está pensando en la siguiente, buscando la forma de sacarle el mayor provecho económico posible a la competencia.

A falta de poco menos de un año para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Gianni Infantino ya está tomando medidas para la cita planetaria de 2030, donde podría ampliarse el número de selecciones participantes a 64 países.

Además, durante este jueves, The Athletic reveló que el presidente suizo-italiano comenzó a mover fichas para la Copa del Mundo 2034, que aún no tiene sede confirmada, pero que podría oficializarse con cambios radicales.

El medio inglés señaló que Gianni Infantino considera que “la industria del fútbol necesita tener una mentalidad más abierta sobre cuándo organiza sus torneos más importantes”, en alusión a los rumores que apuntan a que el Mundial de dentro de nueve años podría jugarse en Arabia Saudita, una sede compleja por sus condiciones climáticas y culturales, al igual que ocurrió con Qatar 2022.

Por estas razones, la intención de la FIFA sería disputar la Copa del Mundo de 2034 en enero de 2035, aprovechando el invierno del país asiático. De esta manera, también se evitaría coincidir con el Ramadán, que se practica entre noviembre y diciembre en el mundo musulmán.

