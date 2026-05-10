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Mayores de 50 años y hasta divorcios: revelan identidades de los pasajeros involucrados en escándalo sexual en vuelo internacional

La pareja fue denunciada por otros viajeros tras ser vista semidesnuda en plena cabina ejecutiva del avión que aterrizó en Rosario, Argentina.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Kevin Carter

Se conocieron las identidades de los pasajeros involucrados en el escándalo sexual ocurrido a bordo de un vuelo internacional de Copa Airlines que aterrizó en la ciudad de Rosario y que terminó con ambos demorados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Según medios argentinos, los protagonistas del incidente fueron identificados como Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59, ambos residentes de Rosario, aunque, de acuerdo con los antecedentes preliminares, no mantenían una relación de pareja y se habrían conocido durante el viaje.

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El caso generó revuelo luego de que pasajeros denunciaran que ambos fueron vistos semidesnudos en la cabina ejecutiva del avión que cubría la ruta entre Panamá y Rosario. La situación habría sido advertida inicialmente por una mujer que viajaba junto a su nieta, lo que motivó la intervención de la tripulación.

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Tras recibir la alerta, la jefa de cabina informó al comandante del vuelo y solicitó activar el protocolo correspondiente. Una vez que la aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Fisherton, efectivos de la PSA subieron al avión y trasladaron a ambos involucrados a una comisaría.

El procedimiento provocó un retraso cercano a una hora en el desembarque del resto de los pasajeros.

Sobre los implicados, de acuerdo a TN, Mauricio C. trabaja como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales comparte imágenes de viajes junto a su familia y publicaciones relacionadas con turismo. Sandra O., en tanto, se dedica al cuidado de adultos mayores y administra un centro de día y rehabilitación. Además, está divorciada.

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La causa quedó caratulada como “exhibiciones obscenas” y es investigada por la justicia provincial argentina, aunque no se descarta un eventual cambio de jurisdicción debido a que el episodio ocurrió durante un vuelo internacional.

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