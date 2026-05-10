Mayores de 50 años y hasta divorcios: revelan identidades de los pasajeros involucrados en escándalo sexual en vuelo internacional

Se conocieron las identidades de los pasajeros involucrados en el escándalo sexual ocurrido a bordo de un vuelo internacional de Copa Airlines que aterrizó en la ciudad de Rosario y que terminó con ambos demorados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Según medios argentinos, los protagonistas del incidente fueron identificados como Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59, ambos residentes de Rosario, aunque, de acuerdo con los antecedentes preliminares, no mantenían una relación de pareja y se habrían conocido durante el viaje.

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El caso generó revuelo luego de que pasajeros denunciaran que ambos fueron vistos semidesnudos en la cabina ejecutiva del avión que cubría la ruta entre Panamá y Rosario. La situación habría sido advertida inicialmente por una mujer que viajaba junto a su nieta, lo que motivó la intervención de la tripulación.

Tras recibir la alerta, la jefa de cabina informó al comandante del vuelo y solicitó activar el protocolo correspondiente. Una vez que la aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Fisherton, efectivos de la PSA subieron al avión y trasladaron a ambos involucrados a una comisaría.

El procedimiento provocó un retraso cercano a una hora en el desembarque del resto de los pasajeros.

Sobre los implicados, de acuerdo a TN, Mauricio C. trabaja como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales comparte imágenes de viajes junto a su familia y publicaciones relacionadas con turismo. Sandra O., en tanto, se dedica al cuidado de adultos mayores y administra un centro de día y rehabilitación. Además, está divorciada.

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La causa quedó caratulada como “exhibiciones obscenas” y es investigada por la justicia provincial argentina, aunque no se descarta un eventual cambio de jurisdicción debido a que el episodio ocurrió durante un vuelo internacional.