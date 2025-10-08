;

Del Mundial Sub 20 a La Roja adulta: Chile convoca a otros dos jugadores para el amistoso contra Perú

Ambos futbolista vienen de jugar en la selección juvenil de Nicolás Córdova.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Con La Roja Sub 20 ya eliminada del Mundial que se disputa en nuestro país, todas las miradas estarán puestas en la selección adulta, que este viernes jugará un amistoso ante Perú en La Florida.

Para aquel duelo, ya se había confirmado esta mañana la baja de Iván Román, quien sufrió una fractura en su muñeca y, durante la tarde, se oficializó a su reemplazante junto a una nueva incorporación al plantel.

El encargado de ocupar el lugar del central formado en Palestino será otro zaguero de la cantera árabe, ya que tras finalizar su participación con Chile Sub 20, Ian Garguez se sumará a los trabajos que está comandando Sebastián Miranda.

Revisa también:

ADN

Además, también proveniente de la selección juvenil fue convocado Agustín Arce. El jugador de la Universidad de Chile, actualmente cedido en Limache, ingresa de emergencia debido a otra posible baja.

Según supo ADN Deportes, Lucas Assadi presentó un cuadro febril producto de una bacteria estomacal, lo que lo mantuvo todo el día en cama. Pese a no estar completamente descartado para el viernes, su presencia sigue en duda.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad