Del Mundial Sub 20 a La Roja adulta: Chile convoca a otros dos jugadores para el amistoso contra Perú

Con La Roja Sub 20 ya eliminada del Mundial que se disputa en nuestro país, todas las miradas estarán puestas en la selección adulta, que este viernes jugará un amistoso ante Perú en La Florida.

Para aquel duelo, ya se había confirmado esta mañana la baja de Iván Román, quien sufrió una fractura en su muñeca y, durante la tarde, se oficializó a su reemplazante junto a una nueva incorporación al plantel.

El encargado de ocupar el lugar del central formado en Palestino será otro zaguero de la cantera árabe, ya que tras finalizar su participación con Chile Sub 20, Ian Garguez se sumará a los trabajos que está comandando Sebastián Miranda.

Además, también proveniente de la selección juvenil fue convocado Agustín Arce. El jugador de la Universidad de Chile, actualmente cedido en Limache, ingresa de emergencia debido a otra posible baja.

Según supo ADN Deportes, Lucas Assadi presentó un cuadro febril producto de una bacteria estomacal, lo que lo mantuvo todo el día en cama. Pese a no estar completamente descartado para el viernes, su presencia sigue en duda.