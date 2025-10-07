;

VIDEO. Los Tenores, entre el choque de Chile ante México por el Mundial Sub 20 y la conversación con Tatiele Silveira

En el programa de este martes, nuestros panelistas anticiparon el partido de La Roja juvenil por los octavos del Mundial, analizaron el paso de Colo Colo en la Copa Libertadores femenina y más.

En la edición de Los Tenores de este martes 7 de octubre, nuestros panelistas anticiparon el partido de Chile y México por los octavos de final del Mundial Sub 20.

Leo Burgueño, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas, comentaron las fortalezas del conjunto azteca, las palabras de Arturo Vidal en contra de Nicolás Córdova y los entrenamientos de La Roja adulta para su amistoso ante Perú.

Además, conversaron con Tatiele Silveira, entrenadora de Colo Colo femenino, que el lunes clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. También supieron de las novedades de la UC, que este jueves jugará su duelo pendiente por el Campeonato Nacional 2025, ante Ñublense.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 7 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

