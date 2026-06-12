Conmoción en Brasil a horas de su debut en el Mundial 2026: muere un campeón del mundo

El fútbol brasileño recibió una triste noticia en pleno inicio del Mundial 2026. El mismo día en que comenzó una nueva edición de la Copa del Mundo, falleció Hércules Brito Ruas, exdefensor que integró la selección de Brasil campeona en México 1970.

La muerte del exfutbolista ocurrió a sus 86 años en Río de Janeiro, donde permanecía hospitalizado desde hace varios días debido a complicaciones derivadas de una neumonía. La información fue confirmada por familiares y posteriormente replicada por entidades vinculadas al fútbol brasileño.

Brito, quien se desempeñaba como defensa central, formó parte de una de las selecciones más recordadas en la historia. En aquella Copa del Mundo disputada en México, compartió equipo con figuras como Pelé, Jairzinho y Carlos Alberto Torres, futbolistas que llevaron a Brasil a conquistar su tercer título mundial.

El exzaguero de Vasco da Gama, Flamengo y Botafogo también disputó los Mundiales de 1966 y 1970. La coincidencia entre su fallecimiento y la inauguración del Mundial de 2026 llamó la atención del mundo del fútbol. El torneo arrancó justamente en México, el mismo país donde Brito alcanzó la gloria máxima hace más de cinco décadas.

“Con su partida, Brito se convierte en el séptimo integrante de la selección tricampeona de 1970 en fallecer, después de Everaldo, Fontana, Félix, Joel Camargo, Carlos Alberto Torres y Pelé. Su legado, sin embargo, permanece ligado para siempre a una de las selecciones más emblemáticas en la historia de la Copa Mundial", escribió la FIFA a través de un comunicado.

Con la partida de una de sus máximas leyendas, Brasil se prepara para iniciar su camino en el Mundial 2026. El equipo que dirige Carlo Ancelotti hará su estreno este sábado 13 de junio, desde las 18:00 horas, cuando se mida ante Marruecos en Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C.