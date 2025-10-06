Colo Colo continúa su travesía internacional en la Copa Libertadores Femenina y este lunes sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen, clasificándose a los cuartos de final con un duelo aún por disputar.

Las albas, que venían de vencer a Olimpia en su estreno, esta vez se impusieron por la cuenta mínima ante São Paulo en el Estadio Nuevo Francisco Urbano y siguen con su valla invicta.

El tanto de las chilenas fue obra de Mary Valencia (58′), quien aprovechó un centro desde el sector izquierdo para anticiparse en el área brasileña, rematar de primera y establecer la ventaja.

La chileno-colombiana de 22 años ha convertido los tres goles del equipo dirigido por Tatiele Silveira en esta Copa Libertadores, transformándose en una de las goleadoras del torneo.

Para cerrar su participación en la fase de grupos, Colo Colo deberá enfrentar este jueves 9 de octubre a San Lorenzo, en un duelo al que las albas ya llegan clasificadas a los cuartos de final.