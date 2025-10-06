;

PREVIA. Partidazo en Valparaíso: Chile y México se ven las caras por los 8vos de final del Mundial Sub 20

Este martes, La Roja será protagonista del inicio por la fiesta de los 16 mejores del torneo mundial de selecciones. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Chile y México se ven las caras por el Mundial Sub 20

Chile y México se ven las caras por el Mundial Sub 20

De milagro, pero estamos. Este martes por la tarde, la acción de los 8vos de final del Mundial 2025 de nuestro país arrancará en Santiago, pero será en Valparaíso, donde estarán centradas todas las miradas.

Chile se verá las caras con México por la fiesta de los 16 mejores selecciones del torneo, tras sortear de milagro el Grupo A. La Roja clasificó solo por tener menos tarjetas amarillas que Egipto, quienes terminaron tercero en la zona.

Al frente tendrán a un conjunto mexicano que estuvo inmerso en “el grupo de la muerte” con Marruecos, España y Brasil. Los ‘aztecas’ fueron segundos detrás de los africanos y por sobre la ‘furia roja’. La sorpresa la marcó la ‘verdeamarelha’ al terminar último.

Después de tres partidos en el Estadio Nacional, la Selección Chilena de Fútbol saldrá de Santiago y enfrentará a los mexicanos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Chile vs. México, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Chile y México, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes y DGO.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 20 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 7 de octubre

  • 20:00 hrs | Chile vs. México Estadio Elías Figueroa Brander

