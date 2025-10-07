;

Claudio Borghi estalla contra Arturo Vidal por cuestionar a La Roja Sub 20 y saca en cara antigua petición del “King”

El “Bichi” quedó molesto por las críticas que lanzó el volante hacia la selección chilena juvenil.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Arturo Vidal provocó el enojo de su ex DT en Colo Colo y en la selección chilena, Claudio Borghi. ¿La razón? El volante habló en un reciente evento de Nike y cuestionó a La Roja Sub 20 que aún está disputando el Mundial en nuestro país.

“Si me preguntan a qué juega la selección Sub 20, no puedo decir nada, porque no entiendo a lo que juega. Le veo muchas ganas a los muchachos, están haciendo todo lo posible, pero más allá no puedo decir. No hay una idea, no hay una forma de atacar, ni una forma de defender”, comentó el mediocampista sobre lo que ha mostrado el equipo de Nicolás Córdova.

Estas declaraciones generaron molestia en Borghi. Anoche, en ESPN, el “Bichi” le respondió a Vidal y de pasada le sacó en cara una antigua petición que hizo el “King” cuando defendía a la selección chilena.

“Arturo Vidal dice que esta selección Sub 20 no juega a nada, cuando hace unos meses él pidió apoyo para la selección adulta porque no tenía buenos rendimientos. Está criticando a chicos de 20 años. ¿Acaso él se olvidó cuando tenía 20 años?”, partió señalando el ex entrenador.

“Me da lo mismo lo que Vidal opine de Nicolás Córdova. El problema es que está criticando a chicos jóvenes que todavía no están formados”, agregó.

Por último, volviendo a recordar cuando Vidal pidió apoyo para La Roja adulta, Borghi remarcó: “Si yo pido que no critiquen a mi equipo, que no sean tan malos con mi equipo, y después critico a la misma selección de mi país, pero con jóvenes, eso me parece injusto”.

