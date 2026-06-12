¿Cuántos Mundiales se ha perdido Chile en la historia? Radiografía de una crisis interminable

El Mundial de 2026 ya está en marcha, pero en las pantallas nacionales el panorama es desolador. Mientras selecciones con menor tradición histórica celebran su regreso a la cita planetaria, la Selección Chilena contempla el torneo desde la distancia.

La ausencia de ‘La Roja’ en Norteamérica no es un tropiezo aislado: es la confirmación de que el fútbol chileno se encuentra sumergido en una crisis estructural e interminable.

Los fríos números históricos revelan una realidad incómoda: Chile se ha quedado fuera de más citas mundialistas de las que ha disputado.

De 23 ediciones de la Copa del Mundo organizadas por la FIFA desde 1930 hasta 2026, el combinado nacional se ha ausentado en 14 ocasiones y solo ha asistido a 9. A continuación, desglosamos la radiografía de un declive histórico y los factores que explican el presente apagón.

El balance histórico: Más sombras que luces

El historial de ausencias de La Roja de los Mundiales se divide en tres grandes razones: eliminaciones deportivas en cancha, decisiones político-administrativas de retiro y la histórica sanción institucional de los años noventa.

Retiros voluntarios (2): Italia 1934 y Francia 1938 (por conflictos de organización y traslados).

Italia 1934 y Francia 1938 (por conflictos de organización y traslados). Eliminaciones en cancha (10): Suiza 1954, Suecia 1958, México 1970, Argentina 1978, México 1986, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos/México/Canadá 2026.

Suiza 1954, Suecia 1958, México 1970, Argentina 1978, México 1986, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos/México/Canadá 2026. Por secretaría / Sanción FIFA (2): Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Detalle de Participaciones vs. Ausencias Cantidad Ediciones Mundiales Disputados 9 1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 1998, 2010 y 2014. Mundiales Perdidos 14 1934, 1938, 1954, 1958, 1970, 1978, 1986, 1990, 1994, 2002, 2006, 2018, 2022 y 2026.

Las tres grandes “Eras Oscuras” del fútbol chileno

Para entender la magnitud de la crisis actual, se identifican tres períodos críticos en donde el fútbol local “tocó fondo”.

Del “Maracanazo” al aislamiento (1986 - 1994)

Tras quedar fuera de México 1986, Chile vivió su página más negra el 3 de septiembre de 1989. El corte autoinducido del arquero Roberto “Cóndor” Rojas en el Estadio Maracaná provocó el retiro del equipo en pleno partido ante Brasil. La farsa le costó caro al país: la FIFA descalificó a La Roja de Italia 1990 e inhabilitó su participación para las clasificatorias de EE.UU. 1994. Fueron 12 años consecutivos sin ver acción mundialista.

El sótano de Sudamérica (2002 - 2006)

Luego del oasis que significó Francia 1998 con la dupla “Sa-Za”, Chile experimentó su peor campaña clasificatoria en el camino a Corea-Japón 2002, terminando en el último lugar de la tabla de posiciones de la Conmebol. La crisis de recambio se extendió hasta Alemania 2006, sumando otra doble ausencia consecutiva.

El triplete del fracaso: La debacle actual (2018 - 2026)

La eliminación del proceso a la Copa del Mundo 2026 selló un hito histórico negativo: por primera vez en su historia, Chile quedó fuera de tres Mundiales consecutivos compitiendo en cancha. Ni el proceso de Juan Antonio Pizzi (Rusia 2018), ni el de Martín Lasarte/Reinaldo Rueda (Catar 2022), ni el accidentado ciclo técnico que culminó en 2025 lograron rescatar el rumbo de un equipo que envejeció sin encontrar relevo.

El dato final es lapidario: para cuando ruede el balón en las eliminatorias de la próxima Copa del Mundo, habrá pasado más de una década desde la última vez que Chile compitió en el torneo más importante del planeta (Brasil 2014). La crisis ya no es una mala racha; es el estado permanente de un fútbol que urge ser refundado.