Proyectan fuerte baja en el precio de las bencinas para la próxima semana tras meses de alzas: revisa cuanto caería

Luego de varios meses marcados por constantes alzas, el precio de las bencinas podría registrar una baja a partir de la próxima semana.

La caída del dólar por debajo de los $900 y el descenso del valor internacional del petróleo aparecen como los principales factores detrás de esta eventual reducción.

El economista de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, explicó a 24H que, de mantenerse las condiciones actuales, "debería haber una caída que supere los $50 pesos por litro".

Según indicó, el comportamiento reciente del diésel, que acumula descensos superiores a los $100 por litro, anticipa un escenario favorable para los combustibles.

“Va a depender de las acciones”

En esa línea, el especialista estimó que las gasolinas podrían disminuir entre $50 y $90 por litro, aunque precisó que el resultado final dependerá de las medidas que adopte el Ejecutivo.

“Podría haber una caída de $50 pesos a $90 pesos por litro, pero eso va a depender de las acciones que haga el Gobierno", sostuvo.

Además, señaló que eventuales ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) podrían ampliar la rebaja hasta un rango de entre $65 y $100 por litro, generando un alivio para los automovilistas.