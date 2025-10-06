Uno de los mediocampos más fuertes del torneo: radiografía de México, el rival de Chile en octavos del Mundial Sub 20

Chile clasificó con drama a los octavos de final del Mundial Sub 20, instancia en la que deberá enfrentarse a México, una de las revelaciones del torneo, que avanzó como segundo en el “grupo de la muerte”, integrado también por Marruecos, España y Brasil.

El combinado azteca se destacó en la primera ronda por mostrar un juego propositivo pese al nivel de los rivales que enfrentó. Para ello, centró su poderío en la mitad de la cancha, donde cuenta con sus principales figuras.

Eduardo Arce, su entrenador, de tan solo 36 años, utilizó en todos los partidos de la fase de grupos una línea de tres defensores, variando el sistema entre un 3-4-3 y un 3-5-2, poblando el mediocampo y entregando vértigo por las bandas.

El más destacado del plantel es Gilberto Mora, volante ofensivo de 16 años de Xolos de Tijuana, quien ya debutó con la selección mayor. Desde Norteamérica señalan que incluso cuenta con ofertas para partir al fútbol europeo.

En la base del mediocampo aparecen dos futbolistas que deslumbran en sus respectivas ligas. Primero, Elías Montiel, del Pachuca, donde es titular indiscutido e incluso fue nombrado una de las revelaciones del Mundial de Clubes de este año. El otro es Obed Vargas, del Seattle Sounders, también inamovible en su club y considerado una de las mayores promesas de la MLS.

Pese a no contar con un delantero centro goleador, México no se queda corto en ataque gracias a Alexéi Domínguez, su carta de velocidad y regate. El extremo del Puebla es importante en su equipo, donde ya suma tres goles esta temporada.

En la zaga, los inamovibles de Arce son Everardo del Villa y Diego Ochoa, quienes han disputado los tres partidos del Mundial Sub 20, pese a que en sus clubes no son vitales.