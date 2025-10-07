Con el retorno de la histórica Tiane Endler: la nómina de La Roja Femenina para debutar en la Liga de Naciones

Christiane Endler vuelve a la selección chilena. Tras dos años de ausencia por haber renunciado a La Roja Femenina, la histórica arquera nacional regresó a las citaciones para disputar la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo que entregará boletos al Mundial 2027.

La portera del Olympique de Lyon encabeza la nómina de 24 jugadoras que convocó Luis Mena, para jugar las fechas 1 y 2 de este nuevo campeonato continental.

En esta Liga de Naciones de la Conmebol, cada selección jugará ocho partidos, cuatro de visita y cuatro de local. Al término del torneo, los equipos que finalicen en los primeros dos lugares clasificarán al Mundial Femenino 2027. En tanto, los que acaben en los puestos 3 y 4 accederán al repechaje mundialista.

Chile debutará de visita ante Venezuela, el próximo 24 de octubre, y luego jugará de local frente a Bolivia, el 28 del mismo mes.

Revisa la nómina de La Roja Femenina para jugar las primeras dos fechas de la Liga de Naciones