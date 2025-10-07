;

Con el retorno de la histórica Tiane Endler: la nómina de La Roja Femenina para debutar en la Liga de Naciones

La portera del Olympique de Lyon regresa a la selección chilena tras dos años de ausencia.

Daniel Ramírez

Christiane Endler The Best

Christiane Endler The Best

Christiane Endler vuelve a la selección chilena. Tras dos años de ausencia por haber renunciado a La Roja Femenina, la histórica arquera nacional regresó a las citaciones para disputar la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo que entregará boletos al Mundial 2027.

La portera del Olympique de Lyon encabeza la nómina de 24 jugadoras que convocó Luis Mena, para jugar las fechas 1 y 2 de este nuevo campeonato continental.

Revisa también:

ADN

En esta Liga de Naciones de la Conmebol, cada selección jugará ocho partidos, cuatro de visita y cuatro de local. Al término del torneo, los equipos que finalicen en los primeros dos lugares clasificarán al Mundial Femenino 2027. En tanto, los que acaben en los puestos 3 y 4 accederán al repechaje mundialista.

Chile debutará de visita ante Venezuela, el próximo 24 de octubre, y luego jugará de local frente a Bolivia, el 28 del mismo mes.

Revisa la nómina de La Roja Femenina para jugar las primeras dos fechas de la Liga de Naciones

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad