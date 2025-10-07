Este martes, la entrenadora de Colo Colo Femenino, Tatiele Silveira, conversó con Los Tenores de ADN desde Argentina, en donde las albas se encuentran disputando la Copa Libertadores 2025.

La estratega brasileña destacó la campaña que están haciendo en el torneo continental. El cuadro de Macul lleva dos triunfos, ante Olimpia (2-0) y São Paulo (1-0) y en la última fecha del Grupo C enfrentará al local, San Lorenzo. “Estamos contentas por estos dos triunfos. Ahora nos preparamos para el tercer partido del grupo. Es un grupo difícil, sabemos que en la Libertadores hay rivales muy duros. Esperamos plantear bien ese partido contra San Lorenzo”, señaló.

Sobre la competencia a nivel internacional, Silveira explicó que “en nuestra preparación buscamos los parámetros internacionales. El campeonato nacional nos ayuda a desarrollar nuestro trabajo, y mientras jugamos el torneo local, salimos a buscar amistosos internacionales. Todo eso nos ayuda a llegar al nivel para competir en la Copa Libertadores. Estamos contentas por el nivel que hemos mostrado”.

Respecto a los objetivos de Colo Colo en la Copa Libertadores 2025, la entrenadora fue clara: “Nosotras pensamos partido a partido. Venimos a la Copa a competir y lo hemos demostrado en la cancha. Esperamos avanzar, poco a poco. Cada fase es una nueva historia”.

También tuvo palabras para la goleadora del equipo, Mary Valencia, quien lleva tres anotaciones en el certamen continental. “Es una jugadora joven, de mucha profesión, estamos muy felices por el nivel que nos ha brindado esta temporada. Es el reflejo del trabajo que ha hecho con este cuerpo técnico. Mary es una jugadora que se cuida y se prepara muy bien”, remarcó.

Por último, Tatiele Silveira anticipó el eventual escenario que se puede dar en cuartos de final, con la U como rival. “Estamos enfocadas en nuestro trabajo, no tenemos mucho contacto con equipos de otros grupos. Hasta ahora no nos hemos encontrado con Universidad de Chile. Pero si los dos clasificamos, tenemos una oportunidad real de jugar el Superclásico en cuartos de final”, concluyó.