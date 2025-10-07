Con un marginado en cancha: las dos formaciones que se enfrentaron en La Roja con miras al duelo ante Perú / Carlos Vera

La selección chilena trabajó este martes con miras al amistoso del viernes, en La Florida, ante Perú.

En su última jornada de entrenamientos en Juan Pinto Durán previo a su traslado al complejo del SIFUP, en Pirque, uno de los problemas del staff hoy liderado por Sebastián Miranda es el de Guillermo Maripán, quien, según información de ADN Deportes, quedó al margen durante los trabajos en cancha.

En el césped se desplegaron dos equipos para trabajar compitiendo entre sí, donde los arqueros de la sub 17 rotaron con los tres citados de la adulta, Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Jaime Vargas.

En uno de los elencos, alinearon Francisco Salinas, Francisco Sierralta, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Javier Altamirano y Clemente Montes en mediocampo; dejando en ataque a Maximiliano Gutiérrez, Alexander Aravena y Lucas Cepeda.

El otro equipo dispuso de Fabián Hormazábal, Iván Román y Paulo Díaz (más el marginado Maripán) en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Marcelino Núñez en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Assadi, Ben Brereton y Gonzalo Tapia.

Habrá que ver por cuál de estas oncenas se decantará Sebastián Miranda de cara al partido del viernes ante los del Rímac.