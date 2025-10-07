Este jueves, Universidad Católica recibirá a Ñublense en el Claro Arena en un partido pendiente de la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, asistió este martes a la conferencia de prensa previa al encuentro, donde abordó el presente de la UC y su trabajo desde que llegó a la precordillera.

“La verdad es que no es ideal tener una pausa tan larga cuando estás compitiendo, sobre todo para nosotros, que veníamos de una seguidilla muy buena. Sabíamos que iba a ser así y tratamos de aprovechar este parate para recuperar a algunos jugadores que venían con molestias”, señaló de entrada el DT.

Acerca del gran rendimiento que ha tenido el equipo desde su llegada al banco, aseguró que “lo que uno busca cuando llega a un equipo es tratar de llegarle rápido al futbolista, convencerlo de que lo que uno propone es favorable y elevar los niveles individuales, algo que fuimos logrando. Quizás nos falta equilibrar esos niveles; cuando algunos están bien, hay otros que no tanto. Cuando logremos ese equilibrio, vamos a poder defender mejor nuestros resultados”.

También se refirió a los cuestionamientos que ha recibido la selección chilena Sub 20 y, en especial, Juan Francisco Rossel. “No pude ver los partidos del Mundial, así que no puedo dar una opinión. De las críticas algo me he enterado y espero que puedan revertir la situación, porque la única forma de hacerlo es dentro de la cancha”, comentó.

Además, Daniel Garnero lamentó el poco uso que ha podido darle a la cancha del Claro Arena para preparar los partidos debido a los conciertos. “Lamentablemente, con todos los eventos que hay en el estadio, lo podemos usar poco, o mucho menos de lo que nos gustaría. La idea es acostumbrarnos lo más rápido posible, pero todavía no tenemos una continuidad de entrenamientos como para sacarle ventaja”, sentenció el DT de la UC.