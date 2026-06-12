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Impacto en Mega: Rodrigo Sepúlveda confirma partida de reconocida figura del canal

El periodista dio a conocer la noticia durante el cierre de Meganoticias Alerta, protagonizando un emotivo momento.

Nicolás Lara Córdova

Impacto en Mega: Rodrigo Sepúlveda confirma partida de reconocida figura del canal

Durante la despedida de Meganoticias Alerta del pasado jueves, su conductor, Rodrigo Sepúlveda, dio a conocer la muerte de Fernando Manns, quien fue director e histórico exgerente de Producción de Mega.

“Un beso grande y todas las condolencias a la familia de Fernando Manns, compañero nuestro que hoy fue despedido y ya está en el cielo descansando”, señaló.

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Manns falleció a los 74 años y acumuló más de tres décadas de trayectoria en la televisión. Aunque dejó Mega hace más de 15 años, su huella continuó presente en el canal.

“Fernando, gracias por todo lo que hiciste por Mega. Se te quiere, se te respeta y se te recuerda mucho. Un abrazo para toda tu familia”, agregó Rodrigo Sepúlveda.

Además, Fernando Manns fue productor del álbum ‘Alturas de Machu Picchu’ de Los Jaivas.

Manns también dedicó parte de su vida a ayudar a niños con cáncer como presidente de la Fundación Niño y Cáncer, labor que asumió después de que uno de sus hijos enfrentara esta enfermedad.

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