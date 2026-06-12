U Católica - U de Concepción: a qué hora es el partido por la Liga de Primera, horario y cómo verlo por TV / Daniel Pino/UnoNoticias

En medio de la disputa del Mundial 2026, el fútbol chileno no se detiene y tendrá el desarrollo de la fecha 15 de la Liga de Primera entre viernes y domingo.

En ese contexto, la UC recibirá a la U de Concepción el domingo 14 de junio en el Claro Arena.

Será la tercera vez que se verán las caras en el año, habiéndose enfrentado por la Copa de la Liga. En este caso, será por la Liga de Primera, donde el cuadro cruzado precisa imponerse con tal de no alejarse del líder, Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad Católica y Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

El partido entre albos y nortinos se juega este domingo 14 de junio a las 17:30 horas en el Claro Arena.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre U Católica y U de Concepción?

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, por TV, este juego se podrá seguir a través de TNT Sports Premium.

Domingo 14 de junio

17:30 horas | Universidad Católica vs. Universidad de Concepción | Claro Arena