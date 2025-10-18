;

VIDEOS. Deportes La Serena pierde dos puntos tras una torpeza defensiva y sigue complicándose en la pelea por evitar el descenso

Ñublense rescató un empate en los descuentos gracias a un penal convertido por Patricio Rubio.

Carlos Madariaga

Deportes La Serena pierde dos puntos tras una torpeza defensiva y sigue complicándose en la pelea por evitar el descenso

Deportes La Serena pierde dos puntos tras una torpeza defensiva y sigue complicándose en la pelea por evitar el descenso / Instagram @cdlsoficial

En el primer partido de la jornada sabatina por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, Deportes La Serena no pudo nuevamente hacer pesar su localía y terminó igualando con Ñublense.

El encuentro fue un atado de nervios por parte de ambos elencos en el primer tiempo, considerando que ninguno fue capaz de propiciarse chances demasiado claras con tal de llevarse la victoria.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, apenas transcurridos tres minutos del tiempo complementario, Jeisson Vargas casi conecta un gol olímpico, pero en la reacción de Nicola Pérez, el uruguayo Joaquín Fernández capturó el rebote para el 1-0 granate.

A medida que transcurrió el tiempo, Deportes La Serena se fue conformando con la mínima diferencia y Ñublense poco a poco se fue acercando a la portería local, aunque sin demasiada profundidad.

Sin embargo, en los descuentos del partido, una imprudente barrida de Nicolás Ferreyra terminó en un penal que Patricio Rubio no dilapidó, convirtiendo el 1-1 final con que los papayeros siguen extendiendo su mala racha de resultados.

Deportes La Serena no gana como local desde hace casi cinco meses en Primera División, cuando derrotaron 2-1 a Deportes Iquique el 19 de mayo. Ahora se ubican en el puesto 13, con 21 puntos, apenas tres unidades sobre la zona de descenso directo. En tanto, Ñublense llegó a 30 puntos que los tienen en el décimo lugar de la tabla.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad