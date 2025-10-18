VIDEOS. Deportes La Serena pierde dos puntos tras una torpeza defensiva y sigue complicándose en la pelea por evitar el descenso
Ñublense rescató un empate en los descuentos gracias a un penal convertido por Patricio Rubio.
En el primer partido de la jornada sabatina por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, Deportes La Serena no pudo nuevamente hacer pesar su localía y terminó igualando con Ñublense.
El encuentro fue un atado de nervios por parte de ambos elencos en el primer tiempo, considerando que ninguno fue capaz de propiciarse chances demasiado claras con tal de llevarse la victoria.
Sin embargo, apenas transcurridos tres minutos del tiempo complementario, Jeisson Vargas casi conecta un gol olímpico, pero en la reacción de Nicola Pérez, el uruguayo Joaquín Fernández capturó el rebote para el 1-0 granate.
A medida que transcurrió el tiempo, Deportes La Serena se fue conformando con la mínima diferencia y Ñublense poco a poco se fue acercando a la portería local, aunque sin demasiada profundidad.
Sin embargo, en los descuentos del partido, una imprudente barrida de Nicolás Ferreyra terminó en un penal que Patricio Rubio no dilapidó, convirtiendo el 1-1 final con que los papayeros siguen extendiendo su mala racha de resultados.
Deportes La Serena no gana como local desde hace casi cinco meses en Primera División, cuando derrotaron 2-1 a Deportes Iquique el 19 de mayo. Ahora se ubican en el puesto 13, con 21 puntos, apenas tres unidades sobre la zona de descenso directo. En tanto, Ñublense llegó a 30 puntos que los tienen en el décimo lugar de la tabla.
