Deportes La Serena pierde dos puntos tras una torpeza defensiva y sigue complicándose en la pelea por evitar el descenso / Instagram @cdlsoficial

En el primer partido de la jornada sabatina por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, Deportes La Serena no pudo nuevamente hacer pesar su localía y terminó igualando con Ñublense.

El encuentro fue un atado de nervios por parte de ambos elencos en el primer tiempo, considerando que ninguno fue capaz de propiciarse chances demasiado claras con tal de llevarse la victoria.

Sin embargo, apenas transcurridos tres minutos del tiempo complementario, Jeisson Vargas casi conecta un gol olímpico, pero en la reacción de Nicola Pérez, el uruguayo Joaquín Fernández capturó el rebote para el 1-0 granate.

⚽🔴💪 El Granate pegó primero en su casa



Deportes La Serena abrió la cuenta en este #MatchdaySábado gracias a Joaquín Fernández, que aprovechó un mal despeje tras un impecable tiro de esquina y casi olímpico de Jeisson Vargas.



¡Disfruta la #LigaDePrimera y todo nuestro… pic.twitter.com/gGF66BtSej — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 18, 2025

A medida que transcurrió el tiempo, Deportes La Serena se fue conformando con la mínima diferencia y Ñublense poco a poco se fue acercando a la portería local, aunque sin demasiada profundidad.

Sin embargo, en los descuentos del partido, una imprudente barrida de Nicolás Ferreyra terminó en un penal que Patricio Rubio no dilapidó, convirtiendo el 1-1 final con que los papayeros siguen extendiendo su mala racha de resultados.

🔴👹⚽️ Pégale algo, Pato... 😮‍💨



Rubio se paró frente al balón y desde los 12 pasos ejecutó de forma brillante para poner la igualdad cuando se jugaban los descuentos en este #MatchdaySábado.



¡Disfruta la #LigaDePrimera 2025! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📱 pic.twitter.com/u1fxQR2X4b — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 18, 2025

Deportes La Serena no gana como local desde hace casi cinco meses en Primera División, cuando derrotaron 2-1 a Deportes Iquique el 19 de mayo. Ahora se ubican en el puesto 13, con 21 puntos, apenas tres unidades sobre la zona de descenso directo. En tanto, Ñublense llegó a 30 puntos que los tienen en el décimo lugar de la tabla.