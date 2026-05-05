Champions League: cuándo, a qué hora se juegan las semifinales vuelta y quién transmite por TV

Esta semana se resolverá a los finalistas que irán en busca de la “Orejona”.

Carlos Madariaga

La Champions League entró en etapas decisivas para resolver quién será el campeón de su edición 2025/2026.

Al respecto, esta semana se cerrarán las llaves de semifinales.

Una se disputará el martes 5 de mayo, en el Emirates Stadium de Londres, cuando Arsenal se mida ante el Atlético de Madrid tras haber empatado 1-1 la ida en España.

El otro cruce comenzará a desarrollarse el miércoles 6, en el Allianz Arena, donde Bayern Munich y PSG prometen otro partidazo tras el 5-4 con que los galos se impusieron en París.

Ambos encuentros se podrán seguir por TV a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+.

Programación semifinales vuelta Champions League

Martes 5 de mayo

15:00 hrs | Arsenal vs. Atlético de Madrid | Emirates Stadium

Miércoles 6 de mayo

15:00 hrs | Bayern Munich vs. PSG | Allianz Arena

