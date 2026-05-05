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PREVIA. Equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana disputan la cuarta fecha: dónde, cuándo y a qué hora ver los partidos, online y por TV

Los elencos nacionales disputarán sus encuentros entre el miércoles 6 y jueves 7 de mayo.

Carlos Madariaga

Equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana disputan la cuarta fecha: dónde, cuándo y a qué hora ver los partidos, online y por TV

Equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana disputan la cuarta fecha: dónde, cuándo y a qué hora ver los partidos, online y por TV / Agencia Getty

La agenda de los equipos chilenos en la Copa Libertadores y Sudamericana no se detiene y esta semana se desarrollará la cuarta fecha de la fase grupal de ambos torneos.

La acción comenzará este miércoles 6 de mayo, con la UC recibiendo a Cruzeiro por Copa Libertadores; mientras que, por la Sudamericana, Audax Italiano se medirá en La Florida con Vasco da Gama y Palestino visitará al Montevideo City Torque.

Luego, el jueves 7 de mayo, Coquimbo Unido ejercerá su localía en el puerto “pirata” para jugar con Universitario. En tanto, O’Higgins chocará con Sao Paulo en Rancagua por Copa Sudamericana.

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En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN Premium, CHV, DirecTV y la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 6 de mayo

18:00 hrs | Audax Italiano vs. Vasco da Gama | Bicentenario de La Florida | DirecTV

18:00 hrs | Montevideo City Torque vs. Palestino | Centenario | ESPN y Disney+

22:00 hrs | Universidad Católica vs. Cruzeiro | Claro Arena | ESPN y Disney+

Jueves 7 de mayo

18:00 hrs | O’Higgins vs. Sao Paulo | Codelco El Teniente | ESPN y Disney+

20:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Universitario | Francisco Sánchez Rumoroso | ESPN y Disney+

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