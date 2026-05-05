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Nuevo quiebre amoroso remece a la farándula chilena: foto y detalle clave indican que ambos ya están en pareja

Según reportaron, ambas partes de la ahora expareja ya habrían encontrado nuevamente el amor.

Sebastián Escares

Nuevo quiebre amoroso remece a la farándula chilena: foto y detalle clave indican que ambos ya están en pareja

Todo parece indicar que la farándula chilena está ante un nuevo quiebre y, de paso, nuevos romances. Esto, luego de que se reportara sobre la ruptura entre Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo.

Cabe recordar que el exfutbolista y la comunicadora convivían juntos en el mismo domicilio. No obstante, el bicampeón de América ahora se habría cambiado al hogar de su nueva pareja.

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Así lo dio a conocer Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, en donde aseguró que la nueva conquista de Pinilla es Vivian Leigh.

“Ellos llevan mucho tiempo conociéndose, ellos iban y venían”, detalló la “Leona” en el espacio televisivo. “Ella está separada y se fue a vivir a un departamento con sus dos hijos. Está muy contenta y feliz con Mauricio, quien ya lleva más de un mes viviendo con ella”, apuntó Barrientos.

Incluso, la modelo y panelista contó que Leigh estaría vendiendo un reloj tasado en más de $20 millones y, con el dinero obtenido, buscaría ayudar al exfutbolista con sus problemas económicos.

¿Y Gisella Gallardo?

Por su parte, Gisella Gallardo también estaría viviendo un nuevo romance. El portal Infama filtró que la comunicadora estaría saliendo con un empresario cuyo nombre es José Alfredo Rivas.

Tras ello, el mismo portal a través de sus historias de Instagram compartió una fotografía en donde se ve, aparentemente, a Gallardo abrazada de quien sería su nueva pareja.

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De todos modos, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el supuesto romance que estarían viviendo.

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