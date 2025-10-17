En un duelo lleno goles y emociones, Audax Italiano se impuso este viernes por 4-3 ante Unión La Calera en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el regreso de la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

El partido comenzó con gran intensidad por parte de ambos elencos, aunque fueron los “Itálicos” quienes dieron el primer golpe, adelantándose rápidamente con un golazo de tiro libre de Leonardo Valencia (11′).

🤩⚽🟢⚪ NO PERDONÓ DE LARGA DISTANCIA



Leo Valencia, de pelota parada, nuevamente estuvo impecable y abrió la cuenta para Audax Italiano ante Unión La Calera, en el #MatchdayViernes de la Fecha 24 por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/HXcSXKpx4Q — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 17, 2025

Pese a la temprana ventaja, los “Cementeros” tuvieron una feroz reacción y lograron revertir el marcador gracias a los tantos de Sebastián Sáez (39′), Leandro Benegas (42′) y un autogol de Martín Jiménez (45′), para irse al descanso como una cómoda diferencia de 3-1.

😏⚽🔴⚪ NOTABLE



Sacha Sáez estuvo impecable para sentenciar este contragolpe de Unión La Calera ante Audax Italiano, en este #MatchdayViernes de la Fecha 24 por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/I96tdH9F9j — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 17, 2025

Todo parecía inclinarse a favor de la visita. Sin embargo, el equipo de Juan José Ribera salió con todo en el complemento y encontró el empate por medio de un doblete de Michael Vadulli (54′ y 66′), quien dejó la cuenta 3-3.

🤩⚽🟢⚪ CONFIRMADO: PARTIDAZO EN LA FLORIDA



Michael Vadulli nos regaló esta definición a lo crack para Audax Italiano ante Unión La Calera, en este #MatchdayViernes lleno de goles por las Fecha 24 por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/TOFGqz3CEG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 17, 2025

Pero las emociones no terminaron ahí. Sobre el final, Germán Guiffrey (75′) se alzó como el gran héroe de la jornada y, con un certero cabezazo, selló el 4-3 definitivo para dejar los tres puntos en La Florida.

Con este triunfo, Audax Italiano escaló al segundo lugar de la tabla con 43 puntos y se metió de lleno en la lucha por un cupo a la Copa Libertadores. Los “Audinos” están a trece del líder Coquimbo Unido (56) y superan a Universidad de Chile (42), Universidad Católica (42) y O’Higgins (41), aunque todos estos equipos tienen un partido pendiente.

Por su parte, Unión La Calera se mantuvo la undécima posición con 26 unidades, a doce de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y a ocho de la zona de descenso que ocupan Deportes Limache (18) e Iquique (14).